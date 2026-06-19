La agenda de Ushuaïa Ibiza reúne a Maceo Plex, J Balvin, DJ Snake y Ozuna

Los sábados en Ibiza siguen hablando el idioma de ANTS, pero esta semana Ushuaïa Ibiza amplía su pulso musical con una programación que reúne algunas de las propuestas más destacadas del verano. El venue open-air más icónico del mundo acoge el sábado 20 de junio una nueva jornada de ANTS encabezada por Maceo Plex, el domingo 21 el regreso de J Balvin y DJ Snake con la segunda y última edición de 'Pardon My Spanish', y el martes 23 una nueva cita de Ozuna dentro de Una Aventura World Tour.

ANTS vuelve a poner el foco en la música

La emblemática residencia regresa este sábado 20 de junio a Ushuaïa Ibiza con una nueva cita marcada por el sonido underground, la energía colectiva de la pista de baile y una selección artística encabezada por Maceo Plex. El influyente artista estadounidense se estrena por primera vez en ANTS para una jornada de alto voltaje que también contará con Fleur Shore, Francisco Allendes, Joe Rolét y Raul Rodriguez.

En una temporada que ha supuesto una evolución natural para la marca, ANTS ha reforzado su identidad poniendo el foco en aquello que siempre la ha definido: la música y The Colony, la comunidad que da vida a ANTS cada sábado frente al imponente escenario de Ushuaïa Ibiza. Menos artificios y más conexión con la pista. Una vuelta a la esencia que está marcando el pulso de los sábados en la isla.

ANTS en Ushuaïa Ibiza. / TNL

Bajo el cielo abierto del club al aire libre más influyente del mundo, miles de ravers volverán a encontrarse en un espacio donde la música actúa como punto de unión. La producción mantiene la espectacularidad característica de Ushuaïa Ibiza, pero esta temporada el protagonismo recae más que nunca en el sonido y en los artistas que están impulsando la evolución de la escena house y tech house internacional.

El cartel de este sábado reúne una combinación de experiencia consolidada y talento emergente. Maceo Plex lidera una programación en la que también destaca Fleur Shore, una de las artistas con mayor proyección del circuito underground actual; el chileno Francisco Allendes, habitual de algunas de las cabinas más respetadas del panorama electrónico; y Joe Rolét y Raul Rodriguez, encargados de completar una jornada diseñada para mantener la energía de la pista desde el primer hasta el último compás.

La propuesta musical navegará entre el house, tech house, minimal house y las influencias del UK house contemporáneo, lo que refleja la diversidad sonora que ANTS ha abrazado en esta nueva etapa. Una banda sonora renovada que conecta diferentes generaciones de clubbers sin perder el ADN underground que ha convertido a la marca en una de las instituciones más respetadas de Ibiza.

'Pardon My Spanish' y Ozuna refuerzan el pulso latino de Ushuaïa Ibiza

La energía única de Ushuaïa Ibiza volverá a ser el telón de fondo de una de las colaboraciones más ambiciosas del verano con el regreso de J Balvin y DJ Snake. Tras su estreno mundial la pasada semana, ambos artistas vuelven este domingo 21 de junio para la segunda y última edición de 'Pardon My Spanish', el proyecto con el que han unido sus universos creativos en una de las propuestas más comentadas de la temporada.

La presentación inaugural reunió a miles de personas en torno a una experiencia diseñada para derribar las barreras entre géneros, culturas y generaciones. Ahora, antes de emprender su recorrido internacional, el concepto vuelve al lugar donde comenzó para escribir su último capítulo en la isla.

J Balvin en Ushuaïa Ibiza. / TNL

Más que una colaboración puntual, 'Pardon My Spanish' nace de la visión compartida de dos artistas que han redefinido el alcance de la música contemporánea. J Balvin ha sido una figura clave en la expansión global de los sonidos latinos, mientras que DJ Snake ha construido una trayectoria marcada por su capacidad para conectar la electrónica con el pop, el hip hop y los sonidos urbanos.

Juntos han creado una propuesta que refleja la realidad de una nueva generación de oyentes sin fronteras musicales. Un espacio donde conviven el reggaetón, el trap, los himnos electro-latinos y la música electrónica en una experiencia concebida para ser disfrutada bajo el cielo abierto de Ibiza.

La semana continuará el martes 23 de junio con Ozuna, que regresa a Ushuaïa Ibiza para protagonizar la penúltima cita de una serie exclusiva de conciertos que ha convertido la isla en el punto de partida de su nueva gira internacional. Tras inaugurar la pasada semana Una Aventura World Tour en Ushuaïa Ibiza, la superestrella puertorriqueña vuelve a reunirse con miles de fans llegados de todo el planeta, dispuestos a celebrar algunos de los mayores himnos de la música latina contemporánea.

La primera noche estuvo marcada por los grandes éxitos que han definido su trayectoria, desde los temas que impulsaron su proyección global hasta algunas de sus propuestas más recientes. Inspirado en su sencillo 'Una Aventura', el tour nace como una celebración del vínculo construido con sus seguidores durante más de una década de carrera. Una producción concebida para conectar música, recuerdos y emoción colectiva a través de un repertorio que ha trascendido fronteras y generaciones.

Ozuna en Ushuaïa Ibiza. / TNL

A lo largo de su carrera, Ozuna ha protagonizado algunos de los capítulos más importantes de la expansión internacional de la música urbana en español. Con miles de millones de reproducciones, múltiples premios internacionales y colaboraciones junto a artistas como Shakira, Rosalía, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee o David Guetta, el puertorriqueño se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la industria musical global.

Las citas del 23 y 30 de junio representan además las dos últimas oportunidades para disfrutar en Ibiza de un espectáculo que, tras su paso por la isla, continuará su recorrido por Europa y Latinoamérica durante los próximos meses. Con solo dos fechas por delante, el público todavía tiene la oportunidad de formar parte de los primeros capítulos de una gira llamada a recorrer algunos de los principales escenarios internacionales antes de emprender su viaje alrededor del mundo.