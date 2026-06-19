Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija en Ibiza se enfrenta a seis años de prisión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este viernes a las 11 horas a un hombre de Ibiza acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en reiteradas ocasiones.

La Fiscalía solicita que se le condene a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron entre julio y noviembre de 2019 en el domicilio de Ibiza en el que procesado y perjudicada convivían. En una ocasión, la menor, quien entonces tenía 13 años, acudió a la cama de su padre porque tenía miedo de la oscuridad, momento en el que él aprovechó para someterla a tocamientos de carácter sexual por primera vez.

En los meses posteriores la volvió a someter a tocamientos y le profirió comentarios de carácter sexual, alguno de ellos instándole a no contar nada a nadie. Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido problemas psicológicos.