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Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija en Ibiza se enfrenta a seis años de prisión

La Fiscalía solicita además el pago de una indemnización de 10.000 euros

Fachada de la Audiencia Provincial de Palma.

Fachada de la Audiencia Provincial de Palma. / B. Pomar

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Europa Press

Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este viernes a las 11 horas a un hombre de Ibiza acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en reiteradas ocasiones.

La Fiscalía solicita que se le condene a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron entre julio y noviembre de 2019 en el domicilio de Ibiza en el que procesado y perjudicada convivían. En una ocasión, la menor, quien entonces tenía 13 años, acudió a la cama de su padre porque tenía miedo de la oscuridad, momento en el que él aprovechó para someterla a tocamientos de carácter sexual por primera vez.

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En los meses posteriores la volvió a someter a tocamientos y le profirió comentarios de carácter sexual, alguno de ellos instándole a no contar nada a nadie. Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido problemas psicológicos.

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