Una abuela de 71 años celebra su cumpleaños en una famosa discoteca de Ibiza: "Me quedan cuatro pelos, pero hay que conservarlos"

“¿La canción dijo puta? ¿Cómo se dieron cuenta de que vine?”. Cumplir años puede llegar a ser de lo más divertido. Así fue para la abuela de 71 años que se ha convertido en una de las protagonistas más comentadas en redes sociales tras celebrar su cumpleaños en la fiesta Bresh de Amnesia Ibiza junto a su nieta. El plan quedó inmortalizado en un divertido vídeo tipo ‘Get Ready With Me’ (GRWM) que acumula miles de visualizaciones gracias a la espontaneidad de la homenajeada.

Durante los preparativos, la mujer protagonizó uno de los momentos más comentados al advertir a su nieta mientras la peinaba: “Ten cuidado con el pelo, que me quedan cuatro, pero hay que conservarlo”. La frase desató las risas de quienes han visto el vídeo y marcó el tono desenfadado de una noche muy especial.

De los preparativos a la pista de baile de Amnesia Ibiza

Tras arreglarse para la ocasión, abuela y nieta pusieron rumbo a la popular fiesta Bresh, uno de los eventos más multitudinarios del verano en Ibiza. La protagonista no llegó con las manos vacías: había preparado regalos para las asistentes, repartiendo abanicos entre las chicas que se encontraba durante la noche.

Ya dentro de la discoteca, la mujer dejó claro que no era una visita cualquiera. Entre música, luces y baile, lanzó una frase que rápidamente se ha hecho viral: “Te dije que volvería”.

Las frases que han conquistado las redes sociales

La naturalidad de la abuela ha sido clave para el éxito del vídeo. En plena fiesta, sorprendió con preguntas y comentarios que provocaron carcajadas entre quienes la acompañaban. Al escuchar una canción, preguntó con total sinceridad: “¿La canción dijo puta?”. Más tarde, al verse rodeada de personas que querían saludarla o hacerse fotos con ella, reaccionó con humor: “¿Cómo se dieron cuenta de que vine?”.

Pero la frase que resume toda la experiencia llegó al final de la noche, cuando reivindicó la forma en la que había decidido celebrar su aniversario: “Mis 71 se celebran en la Bresh”.

Una celebración diferente que se ha hecho viral

El vídeo ha conquistado a miles de usuarios por mostrar una imagen alejada de los estereotipos asociados a la edad. La complicidad entre abuela y nieta, el ambiente festivo y las ocurrencias de la protagonista han convertido esta celebración en una de las historias más comentadas de las últimas horas.