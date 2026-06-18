Xuan Lan inaugura en Sa Punta des Molí la V Ibiza Yoga Week con una experiencia dedicada a los cinco sentidos
La divulgadora compartió protagonismo con Francisco López-Seivane en una jornada que combinó reflexión, música y práctica al atardecer
La reconocida profesora y divulgadora de yoga Xuan Lan protagonizó este miércoles la apertura oficial de la V Ibiza Yoga Week en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni, en una jornada que reunió bienestar, cultura y espiritualidad en uno de los espacios más emblemáticos de la isla.
La sesión, centrada en los cinco sentidos, invitó a los asistentes a conectar con el cuerpo, la respiración y el entorno a través de una práctica especialmente diseñada para el atardecer. La experiencia contó con el acompañamiento musical de la wellness DJ Cris44 y la participación de las profesoras Verónica Salas, Francesca Marchioro, Paula Fresneda, Patricia Marí y Jana Vanhees.
Antes de la práctica, el público pudo asistir a una conversación entre Miriam Llano, directora de la revista Yoga Spirit, y el escritor y viajero Francisco López-Seivane, quien compartió reflexiones sobre la cultura y la espiritualidad de la India a partir de su libro Las mil caras de la India. Memorias de un nómada. El encuentro abordó cuestiones relacionadas con el viaje, el autoconocimiento y la vigencia del yoga como herramienta de transformación personal.
La elección de Sa Punta des Molí como escenario de la inauguración respondió al objetivo de la Ibiza Yoga Week de acercar estas prácticas a "espacios con valor paisajístico, cultural y emocional, reforzando el vínculo entre bienestar y territorio".
Organizada por Fomento del Turismo de Ibiza y su club de bienestar Ibiza Health & Beauty, con el respaldo de la Embajada de la India en España, la Ibiza Yoga Week continuará hasta el próximo 21 de junio con actividades repartidas por distintos enclaves de la isla con motivo de la celebración del Día Internacional del Yoga.
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