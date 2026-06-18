Los versos nacidos de una aventura en velero entre Ibiza y el Caribe

Entre 2015 y 2016 Iolanda Bonet y Vicent Ferrer Barbany cumplieron su sueño, cruzar el Atlántico en velero, el ‘Suret VI’. Una experiencia así deja huella, también literaria en el caso de la escritora ibicenca, que durante aquella travesía empezó a gestar ‘Amalgama’, el poemario en castellano que esta tarde, a las 19.30 horas, presenta en Formentera, en el Espai Frumentària, en el puerto de la Savina.

Joana Tur Planells, licenciada en Filología Hispánica, será la conductora del evento, organizado por la Obra Cultural Balear de Formentera con la colaboración, entre otras entidades, del Consell de la isla y de la Fundació Baleària. A Bonet le acompañarán también en esta cita la música de Josep Cardona, integrante del grupo Endèmics, y tres poetas que recitarán poemas de su obra: Maria Teresa Ferrer y Joan Francesc Ferrer, de Formentera; y Carme Balanzat, de Ibiza.

La de Formentera es la segunda presentación en las Pitiusas de ‘Amalgama’, que se dio a conocer públicamente el año pasado en la Llibreria Mediterrània, en Vila. El poemario, apunta la autora, vio la luz en el año previo con el sello colombiano Ediciones Exilio y el editor Hernán Vargascarreño, que ya había recogido un poema de la escritora ibicenca en una antología titulada ‘Cuerpos habitados’.

Una oportunidad para conocer autores de otras latitudes

‘Amalgama’ sugiere que su autora ha mezclado en sus páginas diversos temas, estilos de versos y poemas creados en distintos momentos, aunque el detonante principal sea esa aventura en velero inolvidable que la pareja ibicenca realizó entre los veranos de 2015 y 2016 en varias etapas. En todas ellas «el espíritu literario» viajó con Bonet «a través de las olas», como dice en un arrebato nostálgico y poético la propia autora.

Primero fueron con el ‘Suret VI’ hasta Gibraltar, luego hasta Canarias, después hasta Cabo Verde y un poco más tarde hasta Martinica, a la que arribaron el 2 de febrero de 2016. «A partir de ahí estuvimos seis meses conociendo el Caribe, viviendo en el barco, como nómadas del mar», rememora la autora, que después repitió esta experiencia con su pareja cada año hasta que el covid les cortó las alas.

Vicent Ferrer y Iolanda Bonet, en agosto de 2015 con el ‘Suret VI’. / José Miguel L. Romero

Durante todas aquellas experiencias, Bonet aprovechó para empaparse de la literatura de cada lugar que visitaban, leyendo a sus autores e incluso conociéndolos en persona. Por ejemplo, en la isla de Bequia estuvo con Silma Duncan, autora, como ella, de cuentos infantiles, y se intercambiaron libros. En Curaçao conoció a la poeta y traductora Lucille Berry-Haseth y en Colombia trabó amistad con otra autora, Hidis Alfaro Ponce. Allí también descubrió la obra de la novelista Piedad Bonnett, con la que coincidió después en Menorca.

«Quería recoger el espíritu literario y poético de cada lugar», explica Bonet, que, a través de todas aquellas lecturas, consiguió «comprender mejor la situación y las formas de vida» de cada sitio que visitaban. Como dice ella, «fue un enriquecimiento cultural, sobre todo, pero también práctico», que le llevó a replantearse su situación no solo literaria sino también vital.

Tres capítulos

La publicación está dividida en tres capítulos, según el periodo en el que fueron escritos los poemas, que hablan de muchos asuntos: Ibiza, la familia, las amistades, la vejez, el racismo, la migración y la ansias de aventura, entre muchos otros. Cada una de las partes está encabezada por versos de otros poetas. La primera reúne poesía escrita antes de la partida y durante el trayecto en velero; la segunda recoge versos surgidos durante la estancia en aguas caribeñas; y la tercera se centra en el último viaje que hicieron en 2022 con el ‘Suret VI’ para venderlo en Colombia. «El tercer capítulo está marcado por la despedida del barco y de los amigos que conocimos allá y el fin de una forma de vida, el nomadismo», cuenta Bonet con un tono de voz que delata la añoranza que siente de aquellos tiempos.