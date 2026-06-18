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Vecinos y comercios del centro de la ciudad de Ibiza, sin agua: "Me ha pillado con la lavadora puesta"

El corte de agua afecta a vecinos y comercios de la avenida Ignasi Wallis, cogiendo por sorpresa a muchos en plena jornada de calor

Varios operarios de Aqualia reparan la avería este jueves por la mañana.

Varios operarios de Aqualia reparan la avería este jueves por la mañana. / G. Sáez

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Vecinos y comercios de la avenida Ignasi Wallis se han encontrado esta mañana con que no tenían agua corriente. A alguno de ellos les ha sorprendido el corte de suministro cuando estaban preparándose para ir al trabajo mientras que otros se han encontrado con la desagradable situación, especialmente en jornadas de calor como las que se están viviendo estos días, mientras hacían las tareas de casa. "Me ha pillado con la lavadora puesta", comentaba uno de los afectados.

A algunos de los vecinos damnificados les ha llegado una notificación a través de SMS, pero quince minutos después de que se hubieran quedado sin agua corriente. "El aviso ha llegado a las 9.45 y el corte ha empezado a las 9.30, así que previsto no estaba, parece", indica un vecino.

El mensaje remitido por Aqualia a los afectados señala que el corte se debe a "una incidencia en red general de abastecimiento" y que está previsto que puedan volver a tener agua a las dos de la tarde.

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De momento, desde Aqualia no han ofrecido más información a este diario. Sin embargo, a algunos de los vecinos sí les han informado de que el corte de suministro se debe a que se ha detectado "una avería en la acometida general de agua" que está afectado no sólo a vecinos de la avenida Ignasi Wallis sino también a abonados de las calles Madrid y Vicent Serra i Orvay.

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