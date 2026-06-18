Así es 'Synthesis', el superyate del magnate multimillonario del póker que fondea en Ibiza

Frente a la bahía de Porroig, en Ibiza, fondea estos días uno de esos superyates que obligan a mirar dos veces desde la costa. Se trata del 'Synthesis', una embarcación de 74 metros de eslora cuyo valor se estima en torno a los 100 millones de dólares y que está vinculada a Mark Scheinberg, cofundador de la plataforma de póker online PokerStars.

El superyate cuenta con pantalla de cine en exterior. / boatinternational.com

El barco es un Amels 242, uno de los modelos de la gama de ediciones limitadas del prestigioso astillero neerlandés. Fabricado con casco de acero, superestructura de aluminio y cubiertas de teca, el Synthesis combina la apariencia imponente de los grandes buques de lujo con una distribución pensada para el ocio, el descanso y la privacidad.

A bordo puede alojar hasta 12 invitados en seis camarotes, atendidos por una tripulación de 19 personas. Entre sus instalaciones destacan un jacuzzi en la proa, club de playa, gimnasio, sauna, hammam, zona de tratamientos, salón de belleza y amplias cubiertas exteriores. Su diseño busca diluir la frontera entre interior y exterior, con espacios abiertos al mar y zonas de descanso concebidas para largas estancias a bordo.

Imagen del jacuzzi en el 'sundeck' / boatinternational.com

Uno de sus rasgos más llamativos es la cubierta del propietario, con jacuzzi privado en la proa, un espacio reservado para disfrutar de las vistas al mar con la máxima intimidad. El barco dispone además de zonas sociales, comedor, salones y áreas de relax repartidas en varias cubiertas. Su mantenimiento anual puede alcanzar varios millones de dólares, una cifra acorde con las dimensiones y el nivel de servicio de una embarcación de esta categoría.

De Israel a Canadá para fundar a los 28 años un negocio millonario

Detrás del 'Synthesis' está la historia empresarial de Mark Scheinberg, nacido en Israel en 1973 y trasladado a Canadá durante su adolescencia. Su salto al gran negocio llegó en 2001, cuando fundó junto a su padre, Isai Scheinberg, la plataforma PokerStars, que acabaría convirtiéndose en una de las grandes referencias mundiales del póker online.

Uno de los camarotes del Synthesis. / boatinternational.com

La compañía, que en sus primeros años operó desde la Isla de Man, vivió una expansión internacional fulgurante, aunque también se enfrentó a problemas legales en Estados Unidos. En 2014, Mark Scheinberg vendió PokerStars en una operación valorada en 4.900 millones de dólares, lo que consolidó su entrada en el club de los grandes multimillonarios.

Desde entonces, el empresario ha orientado buena parte de sus inversiones hacia el sector inmobiliario y hotelero de lujo a través de Mohari Hospitality. Entre sus operaciones más destacadas figura su participación en el Centro Canalejas de Madrid, uno de los grandes desarrollos inmobiliarios y hoteleros de alta gama de la capital española.

Con una fortuna de entre 5.500 y 6.000 millones de dólares, Scheinberg forma parte de la lista de las personas más ricas del mundo.