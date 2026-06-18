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El sorteo 'Yo compro en Ibiza' entrega sus premios a los 45 ganadores

Todos los afortunados ya disponen de los carritos de la compra, decorados con el nombre de la iniciativa

El regidor de Comercio y Mercados Alex Minchotti con los ganadores del sorteo

El regidor de Comercio y Mercados Alex Minchotti con los ganadores del sorteo / Ángela Fernánez/Ayuntamiento de Ibiza

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Daniel de Lama

Ibiza

Este jueves se han entregado los carritos de la compra a los ganadores del sorteo para dinamizar la compra en alguno de los tres mercados municipales de Vila: el Mercat Nou, el Mercat Vell (que actualmente, debido a las reformas, está relocalizado en la plaza Sota Vila) y el Mercat Pagès. En el concurso participaban todos aquellos que hubieran comprado en ellos, sin importe mínimo.

El sorteo, que ha estado activo a lo largo de toda esta semana, ha finalizado con más de 8.000 tickets entregados a clientes, de los cuales 45 han resultado agraciados, 40 de ellos recibireon sus carros en esta entrega, celebrada en el Mercat Nou.

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"Esto es una campaña de dinamización que hacemos periódicamente en los mercados", ha afimado Àlex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, presente en el acto. La iniciativa se enmarca dentro de las acciones que el Ayuntamiento toma para fomentar el comercio local, especialmente en los mercados municipales, y así incentivar el consumo de barrio y de producto local, que se ve amenazado por las grandes superficies comerciales.

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