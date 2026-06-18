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Rescate en el mar: un agente de la Policía Local de Ibiza y un bañista asisten a un hombre que no podía regresar a la orilla

La víctima se enredó con la línea de boyas, cayó al agua y no tenía fuerzas para volver a la tabla

Vídeo: Un policía local de Ibiza rescata a un hombre atrapado en el mar mientras practicaba paddle surf

Vídeo: Un policía local de Ibiza rescata a un hombre atrapado en el mar mientras practicaba paddle surf

Policía Local de Ibiza

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un agente de la Policía Local de Ibiza ha rescatado este jueves a un hombre que practicaba paddle surf y que cayó al agua después de enredarse con la línea de boyas, según ha publicado el cuerpo policial en su perfil de Instagram.

El hombre, que no tenía fuerzas para volver a subir a la tabla ni para alcanzar la orilla, comenzó a pedir ayuda a gritos. Al darse cuenta de la situación, un agente de la Policía Local que se encontraba en la zona se lanzó al agua y nadó hasta él para prestarle auxilio.

Un policía local de Ibiza rescata a un hombre atrapado en el mar mientras practicaba paddle surf

Un policía local de Ibiza rescata a un hombre atrapado en el mar mientras practicaba paddle surf / Policía Local de Ibiza

Con la colaboración de otro bañista que también acudió a ayudar, el policía consiguió subir a la víctima sobre la tabla y remolcarla hasta la orilla.

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Los tres han salido del agua por su propio pie y el incidente ha quedado en un susto. La Policía Local de Ibiza ha agradecido "la rápida reacción y el espíritu de colaboración demostrado" y ha recordado "una vez más la importancia de extremar la precaución cuando disfrutamos del mar".

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