«La regulación de entrada de vehículos en Ibiza no tiene marcha atrás»

«Los residentes deben percibir que el modelo turístico beneficia a su vida cotidiana», ha subrayado este jueves Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, durante la mesa redonda titulada ‘Reinventar el turismo: entre crecimiento y sostenibilidad’, moderada por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, y celebrada durante la tercera jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo.

Eso sí, «no hay que elegir entre turistas y residentes», ha apuntado Sánchez: el viajero debe sentirse a gusto y desear volver al destino, mientras que sus habitantes deben querer seguir residiendo en él. Precisamente, y consciente de que ese es un problema mayúsculo en la isla, Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, que ha participado en la mesa redonda, considera que hay que dejar de hablar de «récords de visitantes» y centrarse en «mejorar la calidad de vida de los residentes». Y «cambiar las métricas», de manera que, «en vez de ser cuantitativas [número de viajeros], deben ser cualitativas». Porque, a su juicio, los residentes deben sentir «que el turismo revierte» en el lugar donde viven y que «es algo beneficioso».

La clave, según Marí, «es el control de flujos, especialmente en los territorios insulares». En ese sentido, «Ibiza ha aplicado políticas ambiciosas», por ejemplo vía marítima: «Ya no se trata de contar los cruceros que llegan, sino los cruceristas que desembarcan». De ahí que se busquen «políticas de entendimiento con las empresas de cruceros».

Para la secretaria de Estado de Turismo, además no se puede abordar el turismo «con una visión a corto plazo. Se tiene a veces la intención de hacerlo con cálculos electorales, pero hay que tener luces largas». Asimismo, Sánchez apuesta por «romper clichés» relacionados con este sector: a su juicio, «no tiene baja productividad, es sofisticado y su empleo no es precario», al estar «por debajo de la media en temporalidad».

"Es bastante sorprendente que se esté al albur de la voluntad de unos agentes económicos» Rosario Sánchez — Secretaria de Estado de Turismo

Otro de los temas tratados, peliagudo, es el del combate contra el intrusismo, en el que Sánchez ha tirado de las orejas a plataformas como Booking -representada en esta mesa redonda por Mireia Prieto, directora regional para el oeste de Europa- por rechazar en Europa la propuesta del Gobierno español de que fueran ellas las que «vigilaran la legalidad de lo que cuelgan» en sus webs: «Que no se consiguiera por intereses económicos que el reglamento [de servicios digitales] obligue a eso, es un handicap para nuestro país. Es bastante sorprendente que se esté al albur de la voluntad de unos agentes económicos», ha dicho Sánchez, a la vez que ha avisado de que «un mercado asalvajado, irregular, se vuelve contra sí mismo» a la larga.

Una ventana para cada territorio

Cristina Lagé, directora general de Turismo de Cataluña, ha contado en la mesa que tiene buenas relaciones «con muchas» plataformas on line, «pero no con todas». Con Booking parecen ser buenas. Al menos mantienen contacto semanalmente. Booking fue, precisamente, la que más puso de su parte en la lucha contra el intrusismo iniciado por el Consell de Ibiza. Su directora regional para el oeste de Europa ha recordado que su empresa puso en marcha «hace muchos años una ventana específica en cada territorio» donde opera, lo cual no es fácil porque, al menos en España, la legislación varía por territorios: «Es algo muy sofisticado, muy complejo. Nos hemos tenido que adaptar a cada comunidad». Su finalidad, «que los usuarios contraten con garantías».

Vicent Marí ha recordado que el acuerdo alcanzado por el Consell con Booking y otras plataformas no fue fácil: «Hubo enfrentamiento inicialmente. Pero en vez de perseguir y sancionar, nos sentamos con ellas. Al final es un win win. Ganan las plataformas, el destino y los turistas». Y, sobre todo, «se ha conseguido disminuir la presión sobre el territorio» con ese «ejemplo de cogobernanza», que ha conseguido eliminar el pasado año 3.000 anuncios y 18.000 plazas turísticas ilegales: «Y al final, con menos gente, subió la ocupación hotelera y ganó el territorio».

150.000 nuevos pasajeros de autobuses en dos meses

A pregunta de la moderadora, Marí también ha señalado que la regulación de vehículos, iniciada en 2025, «no tiene marcha atrás». «Era necesario -ha proseguido- para poner orden. Existía un crecimiento anual de dos dígitos [de entrada de vehículos], inasumible para la isla». Durante la regulación, una peradora de rent a car llegó a solicitar permiso para disponer de 30.000 vehículos, cuando el cupo era de 16.000. También ha insistido en que era imposible aplicar esa regulación «sin mejorar el transporte público», como se ha hecho este año con la nueva contrata de autobuses, la cual ha logrado en los dos primeros meses incrementar en «150.000 el número de pasajeros, con picos de incrementos de un 30%».

«Un tercio del queroseno que llega a Europa es de importación, y el 60% venía de allí. Pero el mercado se ha movido rápido y ha buscado alternativas. A día de hoy ya no hay esa incertidumbre» Álvaro Macarro — Director de Aviación de Moeve

Respecto al control de flujos y al incremento de turistas, que parece no tener fin, Cristina Lagé ha asegurado que Cataluña puede acoger más visitantes que los 20 millones que ya recibe: «Se puede crecer, pero no en los mismos días y en los mismos sitios». Es decir, que no todos vayan a Barcelona y en fin de semana. La directora general de Turismo catalana ha recordado que su territorio, como Balears, ha apostado por el impuesto turístico como «una manera de transformar al turista en un residente temporal que no está desligado del territorio al que viaja».

También ha participado en esa mesa redonda Álvaro Macarro, director de Aviación de Moeve, que ha hablado de las moléculas verdes, que «van a tener un papel determinante en la descarbonización del transporte, de difícil electrificación en la aviación», y que permitirá reducir las emisiones de CO2 hasta en un 80%. Pero también, preguntado por Cristina Martín, ha explicado que, pese a que la guerra del Golfo ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro, no parece que vaya a poner «en riesgo» (entre otras cosas, gracias al acuerdo recién alcanzado entre Irán y Estados Unidos) las vacaciones estivales: «Un tercio del queroseno que llega a Europa es de importación, y el 60% venía de allí. Pero el mercado se ha movido rápido y ha buscado alternativas. A día de hoy ya no hay esa incertidumbre».