El reencuentro de Júlia Ribas con las casas payesas de Sant Josep

Después de diez años, Júlia Ribas regresa al Centre de Cultura de Can Jeroni y lo hace, precisamente, con una muestra titulada ‘Tornar’, que supone su reencuentro con esta sala, la vuelta a algunos de sus paisajes de infancia y su acercamiento a los vecinos de Sant Josep pintando sus hogares.

La muestra, que se inaugura este viernes a las 19 horas, sigue la línea de sus últimas exposiciones, que giran en torno a las casas payesas, en este caso del municipio de sa Talaia.

‘Tornar’ reúne cerca de 40 obras, «pintadas especialmente pensando en el espacio» que habitarán desde este viernes. Entre las viviendas retratadas, están Can Xiquet, en Sant Agustí, donde Ribas creció, y Can Frare Verd, donde, en su infancia, todos los veranos, se juntaba con otros niños de las casas vecinas para comer moras. La pintora ibicenca retrata también Ca na Rosa, de camino a es Cubells, y Can Puvil, hogar del pintor Vicent Calbet.

La artista Júlia Ribas. / Archivo personal de Júlia Ribas

La artista ha pintado «con especial cuidado» Ca na Palleva, porque como dice ella «no todas las casas se pueden tornar». Como ha escrito en la pequeña cartela que acompaña este cuadro, «‘Monstres de carn amb cucs de ferro’ la tombaren l’any 2006». Con esta frase, además de recoger parte de la letra del tema ‘Pare’, de Joan Manuel Serrat, «un canto precioso a la ecología escrito en 1973», Ribas recuerda el derribo de esta casa payesa del siglo XIX símbolo del movimiento antiautopista.

Casas payesas y 'figueres de pic'

La artista ha creado dos cuadros de esta vivienda, uno de la fachada y otro de la parte posterior, «con mucho respeto y sensibilidad para con la familia propietaria», a la que pidió permiso para exhibir los lienzos. Para hacer estas obras, detalla, tomó como referencia dos fotos de 1928 de ‘L’Obra del Cançoner a les Pitiusas’.

La pintora ha empleado «cal, ceniza, pigmentos ocres, óxidos, betún de Judea y papel» para llevar a cabo los cuadros de casas payesas de esta muestra, en la que también hay espacio para las figueres de pic.

«Para mí, más que representar una imagen, lo que hago es pintar una emoción, una vivencia con la que pueda sentir su tacto o su olor. Por ello la singularidad de los materiales», explica su autora, deseosa de compartir con el público de Sant Josep esas sensaciones y los recuerdos que surjan de ‘Tornar’. La muestra se puede visitar hasta el 5 de julio, de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas.