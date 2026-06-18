La playa de ses Illetes en Formentera, entre las aspirantes a convertirse en la mejor playa de España

La revista de viajes y estilo de vida Condé Nast Traveler ha puesto en marcha una nueva edición de su votación para elegir la mejor playa de España, que ya ha avivado el interés de los lectores, con una lista de finalistas que llega cargada de destinos muy conocidos.

El proceso comenzó el 5 de junio y seguirá abierto hasta el 28 de junio, fecha en la que la publicación dará a conocer la playa ganadora de 2026 tras varias fases de selección por comunidades autónomas.

Ses Illetes, representante de Baleares

En esta edición, el público ya ha decidido el representante de Baleares y ha elegido a ses Illetes como la playa que compite por el título nacional tras encabezar la votación en el archipiélago. Esta localización de Formentera destaca por su arena fina, sus aguas turquesas y su paisaje natural, además de su fuerte atractivo turístico, y ya logró este mismo reconocimiento en 2017.

Ediciones anteriores

La edición de 2026 reúne diez candidatas que aspiran al título nacional: la Playa de Bolonia en Tarifa (Cádiz, Andalucía), Ses Illetes en Formentera (Islas Baleares), la Playa de las Conchas en La Graciosa (Islas Canarias), la Playa de Los Locos en Suances (Cantabria), la Playa Illa Roja en Begur (Girona, Cataluña), la Playa Norte en Peñíscola (Comunidad Valenciana), la Playa de las Catedrales en Ribadeo (Lugo, Galicia), la Playa de Laida en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya, País Vasco), la Playa de Poo en Llanes (Asturias) y la Playa de Calblanque en Cartagena (Región de Murcia).