Más de 1.200 pacientes de Ibiza y Formentera, víctimas ya de la huelga de médicos

La huelga de médicos contra el Estatuto Marco ya ha dejado en Ibiza y Formentera más de 1.206 víctimas esta semana, pacientes a los que debido al paro han visto cómo se cancelaban sus citas para consultas, pruebas o intervenciones quirúrgicas. En los primeros cuatro días de la protesta ya se han suspendido al menos 1.206 citas, según ha afirmado el Área de Salud de Eivissa y Formentera. En realidad, son más, ya que debido a un problema técnico ni el martes ni el miércoles se pudieron contabilizar las citas de Atención Primaria suspendidas.

En la última jornada se han cancelado 534 citas a pacientes de la sanidad pública de las Pitiüses: 13 intervenciones quirúrgicas, 17 citas de medicina especializada o pruebas diagnósticas hospitalarias y 504 consultas de Atención Primaria. En los primeros cuatro días de paro, que continúa este viernes, se han cancelado 62 intervenciones quirúrgicas, 389 citas en el Hospital Can Misses o el de Formentera y 755 consultas en Atención Primaria.

Desde Salud recuerdan que en los dos primeros casos se volverá a citar a los pacientes afectados lo antes posible mientras que en el caso de las citas de Atención Primaria canceladas deberán ser los propios pacientes quienes, si no han solventado su problema, tendrán que solicitar de nuevo la cita.

"No nos vamos, nos echan"

Este jueves el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha convocado una concentración de protesta contra el Estatuto Marco en Vara de Rey. Desde el sindicato facilitaron los datos de seguimiento de los dos últimos días. El miércoles se sumaron al paro el 70% de los médicos de atención hospitalaria y el 41 de los de Atención Primaria, cifras que este jueves han sido de 69% y el 44%.

Los médicos estaban preparando para la concentración cartelería con mensajes como "Médicos que abandonan España", "No nos vamos, nos echan", "Jornadas excesivas sin conciliación", "Salarios no competitivos" o "Sobrecarga asistencial".