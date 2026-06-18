La Nit de Sant Joan en Ibiza viene cargada de celebraciones y música en vivo este 2026

Vila ultima los preparativos para la fiesta de Sant Joan, que se celebrará este próximo martes 23 de junio en distintos puntos de la ciudad Ibiza. Se podrá disfrutar de una gran cantidad de música en vivo, las tradicionales hogueras sobre las que saltar o pedir deseos e incluso los típicos 'macarrons de Sant Joan'. Algunos de los lugares que entran en la programación de la festividad son las playas de Talamanca, ses Figueres, ses Figueretes y la platgeta de Sa Punta en es Viver. Además de en Ca n'Escandell, en el local de la Asociación de Vecinos San Pablo. Se encenderán 45 hogueras en total: 30 en ses Figueretes y 15 en Sa Punta.

En ses Figueretes, a las 18 horas tendrán lugar una serie de talleres y actividades infantiles. A las 20 horas será la actuación de fin de curso de las alumnas del coro de la asociación de vecinos de Figueretes dirigido por Elena Prokhorova, en un concierto titulado 'Entre verbenas y amores', donde habrán tres solistas, y el Ayuntamiento de Ibiza comenzará a repartir gratuitamente el material para las hogueras. Posteriormente, a las 21 horas se harán 'macarrons de Sant Joan' tradicionales. A la misma hora tocará en vivo el grupo Esta me la sé, seguido por los djs D Ramones a partir de las 22.30, actuación que durará hasta medianoche. Además, este sábado 20 se llevará a cabo un taller a partir de las 11 de la mañana en la asociación de vecinos de ses Figueretes, donde enseñarán a preparar la receta de los 'macarrons de Sant Joan'.

Una joven saltando una hoguera en la pasada Nit de Sant Joan, 2025 / Vicent Marí

Para aquellos que prefieran acudir a las celebraciones de Talamanca, desde las 19 horas del martes hasta las 2 del miércoles se habilitará un servicio de autobuses adaptados accesibles gratuito presentando la tarjeta de autobús. Saldrá desde la Avenida de España e irá a la playa de Talamanca, donde a partir de las 20 horas actúan los djs Jessica Ros e Iván Roman con el espectáculo 'Ace of Hearts'. A las 21 les sustituirá la actuación en vivo de Canallas del Guateke, que dura hora y media, tras la cual los djs regresarán y continuarán su espectáculo hasta medianoche. Además, entre conciertos, a las 20.30 horas habrá 'macarrons de Sant Joan'.

En la Platgeta de Sa punta comienza a las 20 horas la música en vivo de Soul Doctor, con Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda, seguido por djs a partir de las 22 horas. En el barrio de ses Figueres tendrá lugar a las 21.30 horas el concierto de Los de Varadero en la plataforma en frente del hotel Ses Figueres.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza han dado gran importancia al dispositivo de seguridad que habrá desplegado durante toda la noche y que contará con policía, ambulancias, guardia civil para poder atender de forma rápida y eficaz a cualquier tipo de emergencia que pueda surgir.

Puntos seguros

El Ayuntamiento ha presentado los actos en una rueda de prensa en la que han participado el concejal de Fiestas, Francisco Torres, el director insular de Transportes, Roberto Algaba, y represantes de las asociaciones de vecinos. En ella han recalcado la presencia de dos puntos seguros en Talamanca y ses Figueretes a los que se podrá acceder libremente en caso de necesidad y que estarán preparados para personas con necesidades especiales y donde habrá también sillas para que los mayores puedan descansar. Por otra parte, se está trabajando en el acondicionamiento de varios aparcamientos disuasorios para facilitar la llegada a la ciudad.

Por su parte, en la asociación de vecinos de San Pablo habrá celebraciones como parte de sus fiestas patronales, que dan comienzo mañana y a lo largo de la semana ofrecerán música en vivo y diversas actividades. La noche de Sant Joan, aunque no podrá haber hogueras debido a las obras, contarán con la actuación del dj Petter Marttos y, a partir de las 22 horas, tendrá lugar 'Discover Ibiza: San Pablo bajo el hechizo', a cargo de la compañía de espectáculos Acrobati-K, donde se dará café caleta gratis a quien quiera hasta fin de existencias.