Multazo de 300.000 euros a la última macrofiesta ilegal de Ibiza: Sant Antoni inicia el expediente sancionador

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto una propuesta de expediente sancionador por la macrofiesta ilegal celebrada en una finca del Camí Vell de Sant Mateu, entre Buscastell y Sant Mateu, el pasado 10 de junio, tal y como han confirmado la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana del municipio, Neus Mateu Roselló, y el alcalde, Marcos Serra, durante el balance del tercer año de legislatura del equipo de gobierno municipal.

Los hechos denunciados, relativos al incumplimiento de la Ley de Actividades, podrían conllevar una sanción máxima de unos 300.000 euros. Precisamente, esta es la cantidad económica que el Consistorio, en coordinación con el Consell de Ibiza, pretende imponer a los organizadores de la macrofiesta ilegal.

"Hay que demostrar que lo han incumplido"

Durante la comparecencia, Mateu reconoce que, antes de aplicar la sanción, hay que seguir un procedimiento: “Hay que demostrar que lo han incumplido”.

Además, desde el Ayuntamiento insisten en que este tipo de celebraciones no autorizadas suponen un riesgo para la seguridad y la convivencia, por lo que mantendrán la vigilancia y la coordinación con otras administraciones para evitar que se repitan.

Un "festival" clandestino

El evento, al que participaron cerca de mil personas, había comenzado la tarde del martes y estaba previsto hasta la tarde del miércoles, contaba con una infraestructura similar a la de un gran festival, con ocho espacios diferenciados, zonas de restauración, varias barras, un tiovivo portátil, un área sanitaria con ambulancia y personal médico, además de actuaciones de reconocidos DJs internacionales como Bedouin, Seth Troxler y Dennis Cruz.

La actuación de la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil se produjo tras las denuncias de varios vecinos por el elevado nivel de ruido y por el dispositivo de transporte organizado para trasladar a los asistentes hasta la finca. Durante la inspección, las autoridades comprobaron la existencia de personal de control de accesos, seguridad privada, generadores eléctricos y servicios de comida y bebida.