Movilidad
Moverse por Ibiza en autobús costará 25 euros durante cuatro días con el nuevo abono T4
La nueva tarjeta de transporte público del Consell de Ibiza permite a los visitantes recorrer la isla sin restricciones durante 96 horas
El Consell de Ibiza ha presentado un nuevo abono temporal de transporte público destinado especialmente a turistas y visitantes que se desplazan por la isla durante sus vacaciones. La nueva modalidad, denominada T4, ya está disponible y permite viajar de forma ilimitada en todas las líneas de autobús de Ibiza durante un periodo de cuatro días.
Según ha informado el Consell de Ibiza a través de la empresa concesionaria del servicio de transporte público, Alsa, esta nueva tarjeta complementa la oferta actual de abonos para residentes que emite la institución insular y que se adapta a distintos perfiles de usuario: general, plata, dorada y joven.
El nuevo abono T4 tiene una validez de 96 horas desde su primera validación y cuesta 25 euros. Se trata de un título personal e intransferible que da acceso a un número ilimitado de viajes en toda la red de autobuses de la isla.
Desde el Consell de Ibiza explican que la iniciativa persigue tres objetivos principales: reducir la congestión del tráfico que provoca el uso del vehículo privado, disminuir los niveles de contaminación y rebajar la siniestralidad asociada a los desplazamientos nocturnos y de ocio.
Funcionamiento del abono T4
El Consell de Ibiza detalla que el T4 funciona como un pase temporal nominativo, personal e intransferible. Cada usuario puede utilizarlo para realizar viajes ilimitados durante su periodo de vigencia, aunque solo admite una validación por vehículo y trayecto.
Cualquier persona puede adquirir el abono tras facilitar su nombre y apellidos y un documento identificativo, ya sea DNI, NIE o pasaporte. Una vez completada la compra, el usuario recibe un código QR en formato digital si adquiere el título a través de la página web, la aplicación móvil o una máquina de autoventa. Si la compra se realiza en taquilla, recibe el código en formato físico.
Tras la primera validación, el viajero puede utilizar de forma ilimitada la red de autobuses de Ibiza durante las siguientes 96 horas.
Dónde comprarlo
Según la información facilitada por el Consell de Ibiza, el abono T4 puede adquirirse a través de la aplicación Mobi4U y de la web de Alsa Ibiza, además de en los puntos de venta situados en la Estación Cetis, la estación de autobuses de Sant Antoni, la parada de autobuses de Santa Eulària y la parada de es Canar.
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