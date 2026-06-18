Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La llegada del verano empieza a dejarse sentir en la agenda cultural y festiva de Ibiza y Formentera con un fin de semana marcado por el arranque de las fiestas de Sant Joan, que irán calentando motores antes de la esperada noche del 23 de junio. El municipio norteño combina estos primeros actos con una cita muy especial: la celebración 50 aniversario del CEIP Labritja.

La música vuelve a ser la gran protagonista de estos días. Destaca la llegada a la isla del Cranc Ibiza Festival, que desembarca en Cala de Bou con nombres como Mujeres, Soleá Morente o Billy Flamingos, mientras que el viernes el ciclo Rooftop Music ofrece un concierto acústico de L.A. en el Hotel Blau Parc de Sant Antoni. El sábado será una jornada especialmente intensa, con el festival Molí Rocks 2026 reuniendo a varias bandas de rock alternativo en Sa Punta des Molí y con una nueva cita del III Cicle Música i Patrimoni, que llevará al Arundo Sax Quartet hasta el porche de la iglesia de Sant Jordi. El domingo llegará uno de los encuentros corales más destacados con Eivissa Canta, que reunirá a ocho formaciones de la isla en la iglesia de Santa Creu. Además de la fiesta electrónica 'Portside', que organiza Chinois en el puerto de Vila.

Más allá de la música, la programación ofrece propuestas para todos los públicos. Habrá cine al aire libre con la proyección de ‘Grease’, actividades de realidad virtual vinculadas al patrimonio en Sa Caleta, circo contemporáneo dentro de los programas Cultura d’Estiu de Santa Gertrudis y Santa Eulària, observaciones astronómicas en Formentera y numerosas actividades de ocio familiar.

El fin de semana también reserva espacio para la solidaridad y la inclusión con la VI Pasarela IN by Colorins, en Sant Antoni, un desfile protagonizado por 80 niños y niñas con y sin diversidad funcional para reivindicar la diversidad y la igualdad de oportunidades. Completan la agenda presentaciones literarias, conferencias, teatro, mercados artesanales y una amplia oferta de conciertos repartidos por las Pitiüses.

Soleá Morente actúa este jueves en Ibiza en el marco del Cranc Festival / Neelam Khan Vela

JUEVES 18 DE JUNIO

Música

Cranc Ibiza Festival. Con Mujeres, Soleá Morente, Billy Flamingos, Bárbara Rave, Diego Calvo y Colin Peters. Primera edición ibicenca del festival, con conciertos, DJ y espíritu festivalero. De 18 a 23 horas. Espacio Venice Bay de Cala de Bou. Entrada 22 €.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols.

Marc Riera & Rockaires. Concierto de rock. 19 horas. Can Jordi Blues Station.

Los del Varadero. Noche de rumba y pop. 20 horas. Bar Tribu.

Héctor Roldán. Canción melódica y pop. 20 horas. Cas Costas.

Querencia. Espectáculo de flamenco. 20.30 horas. Vista al Puerto.

Nell Shakespeare y David Villefort. Pop y rock. 20.30 horas. Racó Verd.

The Rosemary Family. Flamenco, rock y rumba. 21 horas. Can Riku.

Fiestas de Sant Joan

19 horas: Audición de los alumnos de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

Conferencias

‘Treball i atenció amb pacients i professionals’: Conferencia del doctor Eduardo Escudero, director gerente del Área de Salut d’Eivissa i Formentera. 19.30 horas. Sede social del Casino des Moll, calle Barcelona 1, Ibiza. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Cultura

‘En aquesta illa de sal’: Presentación del cortometraje documental de Sílvia Clapés sobre la lucha por ses Salines de Ibiza y Formentera, junto a la segunda edición del libro ‘Ses Salines. L’orgull d’un poble’, de Joan Lluís Ferrer. Intervienen Sílvia Clapés, Joan Lluís Ferrer y Marga Torres, de la Associació de Joves d’Eivissa. 20 horas. Institut d’Estudis Eivissencs, Vía Púnica, 29.

Cine

‘La chica zurda’. De Shih-Ching Tsou (Taiwan-Francia, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

‘Entre nosotras’: Proyección de la película de Filippo Meneghetti dentro de la cuarta edición de ‘Cinemafòrum’ de Dones Progressistes, seguida de coloquio. Drama romántico. 19 horas. Casal d’Igualtat de Vila. Entrada gratuita hasta completar aforo (70 plazas).

Literatura

‘Amalgama’: Presentación del libro de Iolanda Bonet, a cargo de Joana Tur Planells, licenciada en Filología Hispánica, con los poetas Maria Teresa Ferrer, Joan Francesc Ferrer y Carme Balanzat, música de Josep Cardona y presencia de la autora. 19.30 horas. Sala Espai Fumentària de Baleària, la Savina.

Yoga

‘V Ibiza Yoga Week’: ‘El Camino del Yoga’ 9 horas: Práctica enfocada en la vista con yoga, meditación y caminata consciente junto a Verónica Salas y Francesca Marchioro, Museo Etnográfico de Santa Eulària.

L.A. toca este viernes en el hotel Blau Parc de Sant Antoni / DI

VIERNES 19 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

18.30 horas: Final de curso de alumnos de 6º de Educación Infantil y 6º de Educación Primaria. Escola de Sant Joan.

Final de curso de alumnos de 6º de Educación Infantil y 6º de Educación Primaria. Escola de Sant Joan. 19.30 horas: Celebración de los 50 años de la Escola de Sant Joan. Escola de Sant Joan.

Fiestas de San Pablo en Ca n'Escandell

19.30 horas: Bar Norte a ritmo de pincho, con música en directo de Vis a vis y pinchos, Bar Norte.

Cine

‘Y tu mamá también’: De Alfonso Cuarón. México, 2001, 105 minutos. V.O. en español. 20 horas. Ciclo ‘Divendres de Cine’. Can Jeroni Centre de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

L.A.: Concierto en acústico. Ciclo Rooftop Music. 20.30 horas. Hotel Blau Parc des Caló des Moro, Sant Antoni. Entrada libre.

‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Rick & Carly. Blues, jazz, pop y salsa. 20 horas. Spritzeria de Port des Torrent.

Teatro

‘Píndoles Teatrals’: Microteatro con taquilla inversa. Reservas por aforo en el 665 187 100. 20 horas. Sala de Ensayo, calle Pere Francés 19, bajo, Ibiza.

Educación

50 aniversario del CEIP Labritja. Desde las 18.30 horas: Fiesta final de curso y 50 aniversario, con graduaciones de 6º de EI y 6º de EP, actuaciones del alumnado y Colla de Ball Pagès Labritja, talleres, castillos hinchables y exposición de fotos. Bebida y comida a cargo de la comisión de fiestas y dulces a cargo de Ibiza In.

Yoga

‘V Ibiza Yoga Week’: ‘El Camino del Yoga’. 18 horas: Propuesta dedicada al oído con yin yoga y taller de cuencos guiada por Paula Fresneda, Patricia Marí y Manel, La Curandera, Ses Salines.

Terminal Violence estarán este sábado en el festival Molí Rocks de Sant Antoni / DI

SÁBADO 20 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

10 horas: Día Internacional del Yoga, clase de yoga abierta a todos. Plaza de España.

Día Internacional del Yoga, clase de yoga abierta a todos. Plaza de España. 18 a 2 horas: ‘Sant Joan Dance’. Plaza de España.

Fiestas de San Pablo en Ca n’Escandell

20.30 horas: Ca n’Escandell Fest, con música en directo de Endemics, Mikel & Reya y Groove Garage.

8 horas: Yoga a cargo de Julie Crespin. Escuela de la Mola. Precio: 14 €. Hay que llevar esterilla y agua.

Yoga a cargo de Julie Crespin. Escuela de la Mola. Precio: 14 €. Hay que llevar esterilla y agua. 10 horas: Taller a cargo de Aspanob, en la Casa del Poble.

Taller a cargo de Aspanob, en la Casa del Poble. 18 horas: Exposición de fotos antiguas, en la Casa Parroquial de la Mola.

Exposición de fotos antiguas, en la Casa Parroquial de la Mola. 20.30 horas: Torrada de lomo y salchichas.

Torrada de lomo y salchichas. 22 horas: ‘Festa Flower’, con DJ No Mercy, DJ Pharma y DJ Pep Pujol. Hasta las 4 horas.

Música

‘Molí Rocks 2026’: festival de rock akternativo con Terminal Violence, House of Dawn, Badak, Face the Maybe, Mainline 10, Sur, Mind of Storm y Meteorum. 18 horas. Sa Punta des Molí, Sant Antoni. Entrada gratuita.

III Cicle Música i Patrimoni. Arundo Sax Quartet: ‘De acá y de allá’. Concierto de cuarteto de saxofones. 21 horas. Porxo de l’església de Sant Jordi. Entrada libre hasta completar aforo.

The Black Pepper Organ Trio. Sesión instrumental de funk, soul y jazz-blues. Ciclo ‘Rock and Ryans’. 21 horas. Ryans Lola’s. Entrada gratuita.

Vis a vis. Concierto de pop y rock. 11.30 horas. Mercat de Sant Josep.

Sandy Valey y su banda. Concierto de rock con repertorio inspirado en Elvis Presley. 13 horas. Can Jordi Blues Station.

Ana Caravana y TDAH. Concierto de pop y rock. 20 horas. Cas Mestre.

Lydia Pradas Trío. Flamenco y rumba. 20.30 horas. Racó Verd.

Mimi Barber & The Groove Machine. Concierto al atardecer. 21 horas. Sunset Cala Conta.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Cine

‘Grease’: Sesión de autocine del programa ‘Mou-te pel nostre municipi aquest estiu!’. Apertura de puertas a las 21 horas. Proyección a las 21.30 horas. Aparcamiento de la Piscina Municipal.

Patrimonio

Actividad de realidad virtual para conocer el universo, las constelaciones y los planetas y para hacer un viaje en el tiempo navegando con Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao Victoria, 10 a 13 horas en el Centre d’Interpretació Sa Caleta. Gratis. Plazas limitadas.

Ocio

‘Cultura d’Estiu’ Santa Gertrudis

18 a 22 horas: Instalación de juegos de Juguerroix, en la plaza de Santa Gertrudis.

Instalación de juegos de Juguerroix, en la plaza de Santa Gertrudis. 20.30 horas: ‘Poi’, de Cia des Tro. Circo contemporáneo. 55 minutos. A partir de 6 años. Sin texto. Plaza de Santa Gertrudis.

‘Dissabtes a la fresca’ de Formentera

20 a 21 horas: Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado.

Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado. 22 horas: Concierto de Virot (acústico).

Mercado Artístico de Sant Ferran.

Yoga

‘V Ibiza Yoga Week’: ‘El Camino del Yoga’. 9 horas: Experiencia inmersiva centrada en la vista y el oído con yoga, meditación y sonido, con Elsa Aguirre, Cristina Quirós y Manel, Cova de Can Marçà, Sant Joan.

La Pasarela IN by Colorins celebra este domingo su IV edición / Photofilm Ibiza

DOMINGO 21 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

12 horas: Misa solemne.

Misa solemne. 12.30 horas: Ball pagès a cargo de sa Colla de Balansat.

Ball pagès a cargo de sa Colla de Balansat. 14 horas: Comida. Restaurante Ses Arcades.

Comida. Restaurante Ses Arcades. 20 horas: Teatro Es Cubells, ‘Un viatge regalat’. Plaza de España.

Fiestas de San Pablo en Ca n’Escandell

20 horas: X Concurso Jóvenes Talentos.

X Concurso Jóvenes Talentos. 21 horas: V Concurso Talentos Senior, presenta Jesús Rumbo.

Fiestas de Sant Joan El Pilar de la Mola

10 horas: Venta de pasteles y salados a cargo de Aspanob, en la plaça del Pilar.

Venta de pasteles y salados a cargo de Aspanob, en la plaça del Pilar. 14 horas: Paella de hermandad a cargo de Aspanob, en la plaça del Pilar. Venta de tiques por WhatsApp al 692 850 842.

Paella de hermandad a cargo de Aspanob, en la plaça del Pilar. Venta de tiques por WhatsApp al 692 850 842. 16 horas: Feria artesanal de la Mola.

Música

‘Portside 2026: For Ibiza, With Love’. Con Luciano, Bedouin y Bruz. Fiesta gratuita al aire libre en el Puerto de Ibiza organizada por Chinois, con música electrónica, house melódico y ritmos hipnóticos. 18 horas. Puerto de Ibiza. Entrada gratuita.

‘Eivissa canta’: Encuentro coral con el Cor Parroquial de Santa Cruz, Eivissa Gospel Choir, Cor de l’Esplai Can Ventosa, Cor Rociero Nuestra Señora de la Esperanza, Cor de la Llar d’Eivissa, Coro Mixto Bravo, Coral Amics de sa Música y Cor Ciutat d’Eivissa. Cada agrupación interpretará dos piezas y finalizará con una actuación conjunta de todos los coros. 18 horas. Iglesia de Santa Creu. Entrada gratuita.

Ape Chimba feat Héctor Koa. Música del mundo. 22.15 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Jahbless. Concierto de reggae. 18.30 horas. Can Jaume, Cala Vedella.

Querencia. Espectáculo de flamenco. 20 horas. Tribu, Cala de Bou.

Tabanco. Noche de flamenco. 21 horas. Can Bernat Vinya.

Moda

‘VI Pasarela IN by Colorins’: Desfile organizado por Ibiza IN y Colorins, con 80 niños y niñas de entre 0 y 16 años, con y sin diversidad funcional, para visibilizar la diversidad y defender los derechos de las personas con diversidad funcional. 20.30 horas. Plaza detrás de la iglesia de Sant Antoni.

Astronomía

‘Formentera Mira al Cel’. Observación astronómica con telescopios. Luna Fechas sujetas a cambios por condiciones meteorológicas. Molí Vell de la Mola.

Ocio

‘Cultura d’Estiu’ Santa Eulària

18 a 22 horas: Instalación de juegos de Juguerroix, en el paseo de s’Alamera.

Instalación de juegos de Juguerroix, en el paseo de s’Alamera. 20.30 horas: ‘Poi’, de Cia des Tro. Circo contemporáneo. 55 minutos. A partir de 6 años. Sin texto. Plaza de España.

Yoga

‘V Ibiza Yoga Week’: ‘El Camino del Yoga’. 9 horas: Celebración del Día Internacional del Yoga con clase colectiva dedicada a los cinco sentidos guiada por Elsa Aguirre, Sonia Pittet, Verónica Salas y Jana Vanhees, baño de sonido con Manel y brunch, Parador de Ibiza.

Exposición 'Be different, sé diferente', en el Club Diario de Ibiza / Vicent Marí

EXPOSICIONES

‘Be Different, sé diferente’. Exposición colectiva de Martina Lossie, Celine O’Neil y Susanne Hilliger von Thile, con pintura y nuevos medios. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Hasta el 26 de junio.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Inauguración: 20 de junio, 19 horas. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

Júlia Ribas. ‘Tornar’. Exposición de pintura. Inauguración: viernes 19 de junio, 19 horas. Centre de Cultura de Can Jeroni. Horario: de miércoles a domingo, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a sábado, de 18 a 21 horas. Hasta el 5 de julio.

Julie Aubrun. ‘Flores y salvajes’. Acuarela. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’ de Formentera, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Hasta el 27 de junio de 2026.

Hélène Henry. ‘Entre redes y olas’. Fotografía. Un proyecto realizado por Pamela Spitz y Eliudes Neto. Inauguración: 15 de junio, 20.30 horas. Contenedor marítimo en el patio de sa Senieta, Sant Francesc. Hasta el 28 de junio.

Josep Rosales. ‘Convençut que són al terrat esperant que arribi jo’. Pintura. Sa Nostra Sala, calle Aragón 17, Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 27 de junio.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘Mar de sensacions’. Exposición de Angie Debelius y NatiSoul. Sala d'Exposicions Sant Jaume 72, Santa Eulària. Horario: de martes a sábado, de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 23 de junio. Entrada libre.

‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.

‘3 mirades urbanes’. Exposición fotográfica de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de julio.

Vicent M.T. (Serra). ‘Entre artesans i ballades’. Fotografía. Casa Parroquial Sant Joan de Labritja. Horario: de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de julio.

‘Obras del taller municipal de pintura’. Exposición colectiva con trabajos de los alumnos de los cursos municipales de pintura de Sant Josep. Sala de Exposiciones Can Curt, Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 21 de junio.

Patricia Zubiri. ‘La alegría de las flores’. Pintura. Can Jordi Blues Station, carretera de Sant Josep, kilómetro 7,7. Hasta el 20 de julio.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

Sequin Kay. ‘Presence’. Obras abstractas y orgánicas llenas de textura y simbolismo. Studio 55 Gallery, de jueves a domingo de 18 a 22 horas. Hasta el sábado 20 de junio de 2026.

Amparo López. ‘Homage to the 70s Ibiza Painters’. Pintura naïf inspirada en los pintores naïf de los años 70, como Ingeborg Gauger Margot Tate o Sylvia Huber Gaensslen. Aubergine by Atzaró. Hasta el martes 30 de junio de 2026.

‘Arrels de Futur’. Exposición de la Escola d’Art d’Eivissa. Sala Refectori del Ajuntament d’Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas, sábados de 11 a 13.30 horas y domingos cerrado. Hasta el 25 de junio.

León Orozco. ‘HyperGlitch’. Dibujos basados en la geometría del cubo y la distorsión visual. Hotel Ocean Drive Talamanca. Del 3 a mediados de junio.

Azucena González. 'On the Road to Paradiso (Travel Postcards)', pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

Íñigo Franco Benito. ‘Cartells de cinema’. Exposición de carteles de cine en V.O. minimalista. Centre Cultural de Puig d’en Valls. Hasta el 21 de junio de 2026.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera: