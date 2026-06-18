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Marta Soriano reivindica la playa "más infravalorada" de Ibiza: "La gente no lo tiene en cuenta, pero está genial"

La 'influencer' Marta Soriano considera que esta playa ibicenca, habitualmente asociada a la fiesta, ofrece un gran potencial para disfrutar del mar y pasear

Marta Soriano en Platja d'en Bossa

Marta Soriano en Platja d'en Bossa / TikTok

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Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Platja d’en Bossa es una de las zonas más conocidas de Ibiza por su ambiente festivo, sus discotecas y su intensa vida nocturna. Sin embargo, la influencer Marta Soriano ha querido mostrar otra cara de este popular enclave turístico de la isla.

La creadora de contenido ha compartido un vídeo desde Platja d’en Bossa en el que asegura que esta playa está "infravalorada". Según explica, muchas personas asocian la zona únicamente con la fiesta, ya que allí se concentran algunos de los locales y discotecas más conocidos de Ibiza, pero para ella también es un lugar perfecto para disfrutar del mar y pasear.

"Está genial": la defensa de Marta Soriano

En el vídeo, Marta Soriano destaca que Platja d’en Bossa tiene un agua bonita y un paseo ideal para caminar, una de las actividades que más le gustan cuando está en la isla.

La influencer reconoce que mucha gente acude a esta zona buscando ambiente, música y fiesta, pero insiste en que la playa también tiene un lado más tranquilo y agradable para quienes quieren disfrutar de Ibiza de otra manera.

Platja d’en Bossa, mucho más que fiesta

Las palabras de Marta Soriano han llamado la atención precisamente porque Platja d’en Bossa suele estar vinculada al turismo de ocio nocturno. Su comentario pone el foco en una imagen menos habitual de esta zona: la de una playa amplia, con vistas al mar y con espacio para pasear junto a la costa.

El vídeo se suma a otros contenidos virales en redes sociales que muestran rincones de Ibiza desde una perspectiva diferente a la más conocida, reivindicando que la isla también puede disfrutarse lejos de los tópicos de la fiesta y el desmadre.

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Con su publicación, Marta Soriano ha abierto el debate sobre una de las playas más populares de Ibiza y ha dejado claro que, para ella, Platja d’en Bossa merece una mejor valoración.

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