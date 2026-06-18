Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni: "Desconocía el malestar de los trabajadores de la UTE Portmany"

“Desconocía este malestar de los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Portmany”. El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, se muestra sorprendido por el anuncio realizado el pasado miércoles, 17 de junio, sobre una posible huelga indefinida a partir de mediados del próximo mes de julio por parte de los cerca de 80 empleados que forman parte de esta contrata. “Nos ha sorprendido esta situación”, afirma.

La plantilla de la UTE Portmany, encargada de los servicios municipales de recogida de basura y residuos, limpieza y jardinería, denuncia el mal estado del material, problemas con los camiones, retrasos en la entrega de uniformes y la mala gestión de casos de acoso laboral, entre otros asuntos. En este sentido, Serra reconoce que “las empresas que conforman esta UTE no están de acuerdo con gran parte de los hechos denunciados por los empleados”.

Marcos Serra: "Mostraremos nuestra máxima predisposición, como siempre"

Aunque la noticia ha pillado de imprevisto al equipo de gobierno municipal, el alcalde asegura que el Ayuntamiento abordará esta situación en las reuniones trimestrales que mantiene con la concesionaria. “Mostraremos nuestra máxima predisposición, como siempre”, señala.

Precisamente, la nueva contrata de limpieza es una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento de cara al último año de legislatura, ya que tiene como objetivo redactar y aprobar los pliegos del nuevo contrato, cuya concesión finaliza en 2027.