Manuela García alerta de que la huelga médica afecta ya a los pacientes: "Me preocupa muchísimo"

Durante su visita al Centro de Salud de Sant Antoni, este jueves por la mañana, donde conoce el funcionamiento de la sala de radiología y participa en la renovación del convenio con Apaac, la consellera de Salud, Manuela García, muestra además su preocupación por el impacto de la huelga médica y advierte de que el conflicto está afectando directamente a los pacientes de Balears. "Me preocupa muchísimo la situación que estamos viviendo", afirma García y recuerda que "no se daba desde hace treinta años" un escenario similar.

La consellera asegura que se empieza a "normalizar" que haya "una huelga médica cada mes, una semana", pese a que sus consecuencias recaen sobre la actividad sanitaria. Según detalla, hasta ahora se han suspendido 77.000 actuaciones sanitarias en Balears, sin contar esta semana, entre consultas, pruebas complementarias y cirugías. También cifra el impacto económico en diez millones de euros. "Es un impacto tanto económico como en listas de espera y en la salud de los pacientes muy importante", señala.

"La situación nos preocupa a nivel nacional"

En la misma línea, García carga contra el Ministerio de Sanidad por la falta de respuesta ante el conflicto vinculado al Estatuto Marco. "La mayor preocupación es que por parte del Ministerio de Sanidad no hay ninguna respuesta", sostiene y apunta que incluso sindicatos que inicialmente apoyaban el texto, como Comisiones Obreras, UGT, CSIF y SATSE, tampoco están de acuerdo con el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.

La consellera describe una situación de "parálisis muy importante" y asegura que la preocupación es compartida por todas las comunidades autónomas, que han remitido un documento conjunto al Ministerio. "Estamos hablando de que la situación nos preocupa a nivel nacional", afirma García, que cifra en tres millones los pacientes afectados en algún momento por la huelga en toda España.

"Ha llegado el momento de sentarse a negociar y es imprescindible", insiste. García reclama una salida urgente al conflicto y considera que la ministra de Sanidad "debe dar un paso al lado" si no es capaz de resolverlo. "Esto hay que arreglarlo, porque es el mayor conflicto que hemos vivido desde hace 30 años", concluye.