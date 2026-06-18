Llama la atención: Que el aeropuerto de Ibiza estuviera paralizado el martes durante cerca de una hora por un dron

Que el aeropuerto de Ibiza estuviera paralizado el martes durante cerca de una hora por la localización de un dron volando en las inmediaciones. Con toda la información que hay para los usuarios de estos aparatos, aún hay quien hace lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias. Cuatro vuelos tuvieron que ser desviados en ese tiempo. La sanción debe ser ejemplar.

Perrito abandonado. / DI

Que el Ayuntamiento de Ibiza esté tramitando ya las primeras diez multas por abandono de mascotas, que superan en total los 100.000 euros. El Ayuntamiento ha hecho públicos además en sus redes los nombres e imágenes de los once perros y gatos abandonados y ha informado de que diez de ellos ya han sido adoptados y tendrán una nueva oportunidad. Un diez para el departamento de Bienestar Animal.

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Que las noticias sobre estafas en materia de vivienda sigan apareciendo cada día. La crisis habitacional que viven las islas hace que algunas personas sin escrúpulos se aprovechen de la necesidad y hasta de la desesperación de los que necesitan un techo para vivir. El caso de Marta, la joven sevillana a la que alquilaron un espacio mugriento por 1.700 € al mes, es uno más de los muchos, que, desgraciadamente, se dan en las Pitiusas.