Comienza el juicio contra el acusado de vender parte de una finca en Ibiza sin el consentimiento de sus hermanos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este jueves, a las 13.30 horas, a un acusado de arrendar y vender parte de una finca de una empresa en Ibiza sin el consentimiento de sus dos hermanos, que eran socios de las mercantiles.

La Fiscalía solicita para el acusado dos años y medio de prisión como supuesto autor de un delito continuado de administración desleal y de otro delito societario.

Según expone el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, el procesado llevó a cabo diferentes actuaciones en beneficio propio y en perjuicio de la mercantil entre los años 2008 y 2015.

El escrito señala que el acusado se autoarrendó en 2008 una finca de la empresa sin el consentimiento de los demás socios. Años más tarde, en 2013, después de ser condenado por la Audiencia Provincial a devolver a uno de sus hermanos unas acciones de la empresa, vendió dos novenas partes de la finca, también sin contar con el consentimiento de los socios.

El Ministerio Fiscal expone que, posteriormente, el procesado convocó una junta de accionistas sin avisar a sus dos hermanos, en la que aprobó cuentas de los ejercicios vencidos, hipotecó una propiedad de la empresa y acordó disolver la sociedad y liquidarla.

El escrito señala igualmente que estos últimos acuerdos han sido declarados nulos por la autoridad competente, puesto que pretendían evitar el cumplimiento de una resolución judicial.