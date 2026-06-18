Intrusismo en Ibiza: precintado otro alojamiento turístico ilegal en Sant Josep

Inspectores del Consell de Ibiza y agentes de la Policía Local de Sant Josep han precintado este jueves un nuevo alojamiento turístico que funcionaba sin la licencia correspondiente en el municipio. La actuación ha tenido lugar como resultado de un dispositivo de control.

Los servicios de inspección detectaron que el inmueble ofrecía estancias turísticas sin disponer del título habilitante exigido por la normativa vigente. Tras la comprobación, los agentes ejecutaron el cierre del establecimiento.

Según ha informado la Policía Local de Sant Josep a través de sus redes sociales, el alquiler de viviendas turísticas sin autorización constituye una actividad ilegal que repercute de forma negativa en la comunidad residente.

Molestias vecinales y calidad de vida de los barrios

Las autoridades señalan que este tipo de prácticas provoca molestias en las zonas afectadas, con episodios de ruido, celebraciones no autorizadas, conflictos de convivencia y conductas incívicas. Estas situaciones alteran el descanso de los vecinos y reducen la calidad de vida en los barrios.

La Policía Local también subraya que mientras algunos titulares obtienen beneficios económicos al margen de la normativa, el vecindario asume las consecuencias de estas actividades.

Desde el Consell de Ibiza y la Policía Local de Sant Josep mantienen la coordinación para reforzar la lucha contra el intrusismo turístico en la isla. Ambos organismos insisten en la importancia de respetar la legalidad para proteger la convivencia y garantizar un modelo turístico ordenado.