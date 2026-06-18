Viaje
Infierno en un vuelo a Ibiza: pasajeros sin camiseta, música, alcohol y baile en pleno avión
La aeronave, con destino a Ibiza, se convirtió en escenario de un festejo descontrolado que ha sido criticado por su falta de respeto hacia la tripulación y otros viajeros
Un vuelo con destino a Ibiza se ha convertido en protagonista de una intensa polémica en TikTok después de que una usuaria compartiera un vídeo en el que se observa a numerosos pasajeros protagonizando una auténtica fiesta en el interior del avión.
En las imágenes, que acumulan miles de visualizaciones, se puede ver a varias personas sin camiseta, bailando en el pasillo, consumiendo bebidas, portando latas y utilizando altavoces para reproducir música a gran volumen. Muchos de ellos aparecen con gafas de sol y en un ambiente que recuerda más a una discoteca que a un vuelo comercial.
La propia autora del vídeo acompañó la publicación con el mensaje: "¡Disculpas al personal de Ryanair y a todos los que iban en el avión!", reconociendo el carácter caótico de la situación vivida durante el trayecto.
Críticas masivas en los comentarios
Aunque algunos usuarios se tomaron las imágenes con humor, la mayoría de las reacciones han sido negativas. Numerosos comentarios califican la escena como una "pesadilla" y un "infierno" para el resto de pasajeros que simplemente querían viajar con normalidad.
"Imagínate tener que aguantar cuatro horas ahí dentro", señala uno de los comentarios más destacados. Otros usuarios lamentan la falta de respeto hacia la tripulación y hacia quienes buscaban un vuelo tranquilo.
También hay quienes se preguntan cómo pudo permitirse una situación de ese tipo a bordo.
La cara menos amable del turismo de fiesta
Ibiza es uno de los destinos turísticos más populares de Europa y cada verano recibe a miles de visitantes atraídos por su oferta de ocio nocturno. Sin embargo, episodios como el mostrado en el vídeo vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre los excesos asociados al turismo de fiesta y sus consecuencias.
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