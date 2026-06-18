"¿Y la libertad de Ibiza?": el vídeo que ironiza sobre las multas a las fiestas ilegales

Las fiestas ilegales en Ibiza siguen siendo uno de los temas más comentados de la temporada y también una fuente inagotable de inspiración para los creadores de contenido. El último ejemplo lo protagoniza Primo_High_Five, conocido por sus vídeos de humor y sátira sobre situaciones cotidianas y temas de actualidad, que ha publicado una parodia que no ha tardado en hacerse viral.

En el vídeo, una supuesta agente de la Policía Local irrumpe en una fiesta celebrada en una villa en Ibiza para comunicar a los propietarios que se trata de un evento ilegal y que serán sancionados. Sin embargo, la situación da un giro cómico cuando el dueño de la vivienda resta importancia a la multa y asegura que puede pagarla sin problemas.

"Si me multan, les doy medio millón de euros de propina para que me dejen terminar la fiesta", responde el anfitrión en tono humorístico. Antes de eso, el agente ya le había impuesto una sanción ficticia de un millón de euros.

La escena continúa con otra de las referencias que más comentarios ha generado entre los usuarios. Tras identificar al dj que está actuando en la fiesta, el agente le pregunta su nombre con la intención de impedir que vuelva a pinchar en otros eventos de la isla.

Una referencia directa al debate sobre el ocio en Ibiza

El dj responde entonces con una pregunta cargada de ironía: "¿Y la libertad de Ibiza?". La conversación continúa con el agente asegurando que no permitirá fiestas ni en villas ni en beach clubs, en una clara referencia a las recientes polémicas relacionadas con el control de eventos y actividades musicales en diferentes puntos de la isla.

Muchos usuarios han interpretado esta parte del vídeo como una alusión a la situación vivida en espacios emblemáticos del litoral ibicenco, entre ellos Sa Trinxa, uno de los lugares más conocidos de las playas de ses Salines.

Humor sobre uno de los debates del verano

Como es habitual en las publicaciones de Primo_High_Five, el objetivo del vídeo no es informar sobre un caso real, sino utilizar el humor para reflejar algunos de los debates que más atención están generando en Ibiza durante los últimos meses.

La publicación acumula miles de visualizaciones y reacciones, con usuarios que destacan el tono satírico de la pieza y las referencias a la actualidad de la isla, donde las administraciones han intensificado la vigilancia sobre las fiestas ilegales y determinadas actividades vinculadas al ocio nocturno.

El vídeo se suma así a la larga lista de contenidos virales que utilizan Ibiza como escenario para bromear sobre algunos de los fenómenos que más notoriedad generan cada verano, desde las macrofiestas privadas hasta las restricciones impuestas en determinados espacios turísticos.