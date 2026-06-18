Día Mundial del Yoga: encuentro solidario por los niños de aldeas en Camerún en Ibiza

Ibiza volverá a convertirse en punto de encuentro para la solidaridad, el bienestar y la conciencia social con motivo del 11º Día Internacional del Yoga, una cita que tiene múltiples eventos y uno de ellos se celebrará el próximo domingo, 21 de junio, de 8 de la mañana hasta las 13 horas, en el Agroturismo Xereca, en Puig d’en Valls.

Bajo el lema “Uniendo almas, transformando vidas”, el evento propone una mañana abierta a todas las personas que deseen compartir la práctica del yoga y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria por los niños de aldeas de Camerún. La jornada está impulsada por Awa Yoga, que desde 2017 organiza este encuentro con el objetivo de unir movimiento, respiración, comunidad y ayuda.

El evento nace del compromiso personal de Awa, quien desde muy pequeña conoció de cerca la realidad de los niños en una aldea de Camerún. Aquellas vivencias despertaron en ella un deseo profundo de ayudar que siempre ha llevado dentro. Aunque no suele decirlo abiertamente, gran parte de sus clases y de su trabajo están destinados a apoyar a estas aldeas y a los menores que viven en ellas.

Niños y sus familias en Camerún. / Awa Yoga

Por los niños en contextos vulnerables

En muchas de estas zonas no existe un orfanato construido como tal. Los niños viven repartidos en pequeñas aldeas, en contextos de gran vulnerabilidad, y la ayuda se canaliza desde Europa bajo el nombre de Orfelina Compassion, un proyecto que busca acompañar y sostener a estos menores a través de la solidaridad.

La jornada del Día Internacional del Yoga reunirá a diferentes profesoras y disciplinas en un entorno natural y tranquilo. Participarán Natalia, Irene, Elena, Ale, Ingrid y Awa, que ofrecerán clases pensadas tanto para personas con experiencia como para quienes quieran acercarse al yoga por primera vez. También habrá propuestas para niños, con el objetivo de que la jornada sea familiar, participativa y abierta a toda la comunidad.

Las clases de yoga

El programa comenzará a las 8 de la mañana con dos prácticas simultáneas: Hatha Vinyasa con Elena y Dharma Sukha con Awa. A las 9 de la mañana tendrá lugar una clase de Yoga Funcional con Irene, seguida a las 9.15 horas por Hatha all level con Natalia. A las 10.15 horas, Awa ofrecerá una sesión de yoga fusión con pilates.

A las 11.15 horas se desarrollarán dos propuestas: Nuestros peques con Ale, dedicada a los más pequeños con la historia de 'Es Gegant des Vedrá', y Sukha sadhana con Awa. La mañana concluirá a las 12 del mediodía con una sesión de sonidos y posturas relajantes con Ingrid y todas, una práctica pensada para cerrar el encuentro desde la calma, la escucha y la conexión.

Yoga con cuentos el años pasado. / Awa Yoga

La aportación será de 35 euros por toda la mañana o 10 euros por una clase, con el fin de facilitar la participación y que cada persona pueda colaborar según sus posibilidades.

Desde la organización animan a residentes y visitantes a sumarse a esta mañana solidaria, no solo como una oportunidad para practicar yoga en un entorno especial, sino también como una forma directa de apoyar una causa humana. Cada esterilla, cada clase y cada aportación contribuirán a cubrir urgencias de los niños en Camerún.