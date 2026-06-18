Cinco millones de españoles llevarán en sus manos la estampa de este barrio de Ibiza

El barrio marinero de sa Penya, uno de los rincones con más historia y personalidad de Ibiza, será protagonista del cupón de la ONCE del próximo 25 de junio. La imagen de sus calles y escaleras, ligadas a la memoria del puerto, de la Marina y de la vida popular de la ciudad, circulará por toda España a través de cinco millones de cupones que distribuirán más de 21.300 vendedores de la organización.

La Marina y sa Penya son dos espacios que ayudan a explicar la Ibiza más antigua, la que creció junto al mar y al movimiento del puerto. Durante generaciones, sus calles fueron parte del trabajo de marineros, pescadores, comerciantes, artesanos y familias que hicieron de este entorno uno de los núcleos más vivos de Vila. Sus fachadas, sus escaleras y sus rincones conservan todavía parte de esa memoria popular, marcada por el pequeño comercio, la vida vecinal y la conexión con el mar.

José Antonio Balboa junto a Rafael Triguero en la entrega de la placa del cupón de la ONCE. / Marcelo Sastre

La presentación del cupón visibiliza el valor patrimonial de sa Penya y del barrio de la Marina, un entorno que forma parte de la identidad histórica de Vila y que existe desde la Edad Media. José Antonio Balboa, director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Ibiza, explicó que la iniciativa busca “abrir una ventana a nivel nacional” para mostrar que Ibiza es mucho más que fiesta y turismo. “Es un barrio marinero, de los más antiguos que hay, por el que ha pasado mucha cultura, desde la romana hasta la árabe”, señaló.

Balboa destacó también la dimensión social de la ONCE, que permite que miles de personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral y participar de manera inclusiva en la sociedad. En este sentido, resaltó la colaboración constante con el Ayuntamiento de Ibiza para avanzar hacia una ciudad más accesible. “Trabajamos mano a mano porque queremos hacer una ciudad lo más accesible posible para las personas con discapacidad”, afirmó.

Tercer año consecutivo que la ONCE dedica un cupón a Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, agradeció la disposición de la ONCE con la ciudad y recordó que es el tercer año consecutivo en el que la organización dedica un cupón a Ibiza. Según explicó, en 2024 se conmemoró el 25 aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio Mundial; el año pasado, el cupón coincidió con la Feria Medieval, y este año el protagonismo recae en el barrio marinero: "Nuestro barrio de sa Penya, con esas escaleras de Dalt Vila”.

Triguero remarcó la importancia de que cinco millones de cupones lleven por todo el país una imagen del patrimonio ibicenco. “Cinco millones de personas reconocerán y pondrán en valor ese importante patrimonio que tenemos en la ciudad de Ibiza”, afirmó el alcalde, quien defendió la necesidad de seguir destinando recursos e interés a conservar estos espacios “en las mejores condiciones posibles”.

Sa Penya: ¿Un barrio accesible?

La presentación también puso sobre la mesa el reto de la accesibilidad en los barrios históricos, especialmente en zonas como sa Penya, marcadas por las pendientes y las escaleras. Triguero reconoció que estos entornos son más complejos, pero aseguró que el Ayuntamiento trabaja con un diagnóstico de las dependencias municipales y con diferentes actuaciones para reducir barreras arquitectónicas en la ciudad.

Entre las medidas citó la remodelación del paseo del Camí del Calvari, que facilita el acceso a Dalt Vila mediante transporte público adaptado, así como el ascensor público que permite subir hasta la Ronda Calvi y el Parador. El alcalde también mencionó otras iniciativas orientadas a construir “una Ibiza más inclusiva y más adaptada para todos los vecinos y vecinas”, siempre de la mano de colectivos especializados.

Vendedores y vecinos

La jornada contó además con la presencia de Conchita, la popular vendedora de la ONCE en Vara de Rey desde hace 17 años, quien será una de las encargadas de acercar este cupón a vecinos y visitantes, recordó que a lo largo de su trayectoria ha repartido importantes premios, entre ellos 350.000 euros, además de otros premios de 50.000, 20.000 y 10.000 euros. Sobre la imagen elegida para el cupón, aseguró que le parece “muy bonita” y se mostró “contenta de poder exponerlo”.

Conchita, vendedora de loterías en Ibiza. / Marcelo Sastre

Desde el propio barrio de la Marina, Victorino Planells, del estanco con más de cien años de historia familiar, celebró también la elección de sa Penya para el cupón. “Tiene una tirada brutal a nivel nacional y juega muchísima gente en toda España. Creo que está muy bien que hayamos salido nosotros”, afirmó. Para Planells, que Ibiza y la Marina aparezcan en el cupón es motivo de orgullo: “Tenemos que estar orgullosos de de donde somos, cuidar mucho lo nuestro y lucharlo siempre”, también apuntó que, en todos estos años, nunca habían visto en un cupón una estampa de la iglesia del barrio, una imagen que, a su juicio, “no estaría mal tampoco” para futuras ocasiones.

Con este cupón, la ONCE convierte sa Penya en una pequeña postal nacional de Ibiza: no la de los grandes reclamos turísticos, ni la de la Ibiza fiestera, la que no duerme, sino esa otra Ibiza de cañas de pescar, de un puerto que desde temprano daba esperanza, al que se iba a buscar alimentos y sustento. La Ibiza de niños descalzos, de pelotas en la calle, de sus vírgenes y santos, de perros, de gatos —sí, de muchos gatos— y de sus crías. La Ibiza de siempre, la de sus barrios antiguos, sus escaleras, su memoria marinera y sus vecinos. Una imagen que, durante un día, llevará la historia de la Marina y de Vila a millones de manos en toda España.