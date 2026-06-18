Homenaje a Guillermo Fornes y dos exposiciones vanguardistas en Sant Llorenç

El próximo lunes 22 de junio a las 17 horas se inaugurarán dos exposiciones más con motivo del programa OFF de la feria de arte contemporáneo CAN Art. En una de las muestras se presenta parte de la colección privada del estadounidense Paul Graves, que pone algunas de sus obras a disposición del público por primera vez. Graves, residente en la isla y gran amante suyo, se dedica a reunir obras de artistas que las hayan realizado ya sea con inspiración de Ibiza o mientras residían en ella, sin importar que el artista sea conocido o desconocido. La segunda exposición es un emotivo homenaje de Alberto Cortés, director de la galería, al recientemente fallecido Guillermo Fornes, descendiente de la familia Puget y que se definía como "Ibicenco de espíritu".

'Juramentos a lo desconocido' (Oaths to the unknown en inglés) es el nombre que lleva la muestra de Graves, que se centra en dos artistas vanguardistas del siglo XX con conexión a la isla. Se trata de Louise Janin y James Lee Byars, ambos procedentes de Estados Unidos y, casualmente, fallecidos el mismo año.

Janin fue una pintora y escritora que desarrolló casi toda su carrera en París. Su obra tenía un gran simbolismo recibido de sus influencias orientales, la abstración cósmica presente en ellas y el 'musicalismo': el intento de reflejar la música dentro de la pintura. La artista pasó toda su vida realizando una búsqueda espiritual y cósmica, lo que le llevó al 'cosmograma', un tipo de obra que inventó ella misma: consistía en particulares motivos marmoleados sobre el papel. Para la obtención de estos utilizaba pigmentos, agua y sobre todo el azar para crear formas místicas y cósmicas que daban al mismo tiempo una impresión de vida. Habrá 20 originales.

Louise Janin delante de sus 'Cosmogramas'. / CAN Art

Byars fue un artista conceptual performático al que se suele reconocer por su gran originalidad, que se expresa en un estilo enigmático y una obsesión por la perfección. Su obra mezcla minimalismo occidental con filosofía zen oriental de una forma fascinante.

Para Byars, la pregunta era una forma de arte. En la muestra estarán presentes unas fotografías inéditas de una retransmisión televisada del 1968, donde reunió a varios participantes en torno al acto de preguntar.

Arte conceptual de James Lee Byars / STUDIO BERNAERTS

Por su parte, Alberto Cortés, que fue gran amigo de Guillermo Fornes, organiza la exposición homenaje al artista, que falleció el pasado 9 de junio en Madrid tras una larga lucha contra el cáncer. El propósito de esta exposición es "mantener vivo su recuerdo desde el cariño y la admiración".

Fornes era bisnieto de Narcís Puget Viñas, y su creación estuvo cada vez más ligada a Ibiza, isla con la que mantuvo una gran relación a lo largo de su vida y especialmente durante sus últimos años. Nacido en Bilbao, empezó cursando psicología, pero tras esos estudios pasó a Bellas Artes en el King's College of Art, en Londres. A su obra se refería como "poemas visuales", pues estaba hecha para transmitir emoción con un lenguaje sereno y símbolos y gestos tiernos. En la muestra que se expondrá estarán disponibles al público algunas de sus obras más icónicas.

Obra de Guillermo Fornes / David Villalba

Estas exposiciones no son las primeras que forman parte del programa OFF de CAN Art, pues desde mayo llevan expuestas cinco distintas en varios puntos de las pitiusas, todas de artistas residentes en las Islas Baleares. Si bien estas cinco solo estarán expuestas hasta el 28 de Junio, misma fecha en la que termina la propia feria de arte, las que forman parte de la galería KSAR Living se podrán ver durante el verano entero.