El folclore de Ibiza viaja a Budapest de la mano de Es Broll

La Agrupació Folklòrica Es Broll de Santa Eulària emprendió el pasado 13 de junio su primer viaje internacional de 2026 en dirección a Budapest para participar en la trigesimoprimera edición del festival cultural internacional 'Danube Carnival'. Algo más de una veintena de componentes de la colla permanecerán en la capital húngara hasta este sábado compartiendo con el público "el ball pagès, la música tradicional y las raíces de Ibiza".

La delegación ibicenca está compartiendo escenario con agrupaciones folclóricas procedentes de Brasil, Bulgaria o Polonia, así como con numerosos artistas naturales de Hungría.

La representación de Es Broll que ha viajado a Budapest. / Es Broll

Aunque este festival tiene formato de concurso, Ana Costa, responsable de Es Broll, deja claro que el grupo no está allí con el ánimo de competir, sino con el de disfrutar de la experiencia y dar a conocer el folclore ibicenco.

Segunda visita

Es la segunda vez que Es Broll visita Budapest. Ya estuvo en la capital húngara en 2004 en la 'Folkloriada', que es un macroencuentro de grupos de folclore que se celebra coincidiendo con el año olímpico. En aquella ocasión, y durante dos semanas, la colla de Santa Eulària estuvo actuando en las principales ciudades del país húngaro dando a conocer el ball pagès.

El año que viene la agrupación folclórica fundada por iniciativa de Ana Costa y Miquel Serra celebrará su 45 aniversario, un periodo en el que sus integrantes han recorrido numerosos países, como Estados Unidos, Egipto o Turquía.