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‘Ni un Foc al Bosc’

‘Ni un Foc al Bosc’ | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

‘Ni un Foc al Bosc’ | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

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La alumna de primero de ESO del colegio Santíssima Trinitat, Jiaer Huang, recibe el premio del concurso de dibujo Ni un Foc al Bosc, impulsado por Xarxa Forestal y el Ayuntamiento de Sant Antoni. El certamen tiene como objetivo prevenir incendios forestales y proteger los espacios naturales.

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