El festival de cortometrajes Ixtar Curts busca voluntarios en Ibiza para su próxima edición

La Mostra Ixtar Curts ha convocado un encuentro de voluntariado para preparar la 27ª edición del certamen, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre. La reunión se celebrará este sábado 20 de junio de 2026 a las 21 horas en el Hostal Aníbal, en Sant Antoni.

Durante el encuentro se explicarán las tareas que se llevarán a cabo durante el festival. La organización anima a todas las personas interesadas en participar y a vivir la Mostra "desde su vertiente más humana y participativa", igual que en años anteriores.

La Mostra Ixtar Curts es uno de los eventos audiovisuales más consolidados de Ibiza. Nació con la voluntad de dar visibilidad al cortometraje y al talento emergente y, según la organización, se ha convertido en un espacio de encuentro para creadores, público y profesionales del sector. A lo largo de sus 26 ediciones anteriores, el certamen ha proyectado cientos de piezas y ha contribuido a dinamizar el panorama cultural de Sant Antoni y de toda la isla.

El festival de cortometrajes Ixtar Curts busca voluntarios en Ibiza / Mostra Ixtar Curts

El festival destaca, según sus organizadores, por su apuesta por la proximidad, la creatividad y la participación ciudadana. En este contexto, la Mostra subraya el papel del voluntariado en tareas como la acogida del público, el apoyo logístico, la difusión o el acompañamiento de los equipos de rodaje y proyección, y hace un llamamiento abierto a todas las personas que quieran formar parte de esta experiencia colectiva y cultural.

El encuentro de este sábado incluirá también una sesión especial con los últimos trabajos de la productora Eivisual, vinculada al certamen. Se proyectarán los cortometrajes 'Herederas del cambio', de 13 minutos, con María José Castillo, Cristina García, Neus Costa y Paola Vallejo; 'Remi', de 10 minutos, protagonizado por Mariano Costa y Jesús Rumbo; 'Talis', de 7 minutos, protagonizado por Andrea Cledera, Yésica Bustamante y Miguel Vingut; 'Pícnic', de 3 minutos, protagonizado por Sara Marian Ribas y Darío di Bianco, y 'La llave', de 3 minutos y de estreno, protagonizado por Marian Mascarella y Cristina Zaragoza.

Todos los cortometrajes están dirigidos por Ramon Mayol, "figura destacada de la producción audiovisual local" y colaborador habitual de la Mostra, señalan desde la organización, que destaca que esta proyección permitirá a los asistentes conocer de primera mano las nuevas creaciones que forman parte del ecosistema cinematográfico ibicenco.

La Mostra invita a asistir al encuentro tanto a las personas que ya han colaborado en ediciones anteriores como a quienes se acercan por primera vez. No se requiere experiencia previa, sino "ganas de participar, aprender y formar parte de un proyecto cultural que crece año tras año", según la organización.

El voluntariado se plantea como una oportunidad para conocer gente, descubrir el funcionamiento interno de un festival y contribuir a mantener viva una iniciativa que, según la Mostra, ya forma parte del calendario cultural de Ibiza.