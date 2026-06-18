La Escuela de Turismo de Ibiza gana respaldo político para asegurar su continuidad

El Parlament balear ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PSOE dirigida a garantizar el futuro de la Escuela de Turismo de Ibiza, con la presencialidad de las clases y la adopción, con la máxima urgencia posible, de las medidas necesarias para asegurar una docencia estable y de calidad, entre otras actuaciones.

El diputado socialista Àlex Pitaluga ha considerado tras la votación en el Parlament que la aprobación de la iniciativa "es una buena noticia para el alumnado, el profesorado y para una isla que necesita formar aquí a los profesionales que deben ayudar a transformar su principal sector económico".

La proposición no de ley aprobada señala que ha habido una falta de planificación y ausencia de una estrategia académica clara por parte del gobierno insular para garantizar el futuro de la Escuela de Turismo. Según recoge la iniciativa, la preocupación del alumnado y del profesorado ha sido una constante en los últimos tiempos, con denuncias sobre la falta de información clara y sobre la pérdida de una implantación territorial efectiva y de capacidad de impulso académico en la isla.

En su intervención, Pitaluga ha criticado la posición del Consell de Ibiza presidido por Vicent Marí y ha calificado de "preocupante que presente la integración dentro de la Universitat de les Illes Balears sin asumir ninguna autocrítica".

Presencialidad, información clara y plan académico sólido

La iniciativa presentada por los socialistas busca que se garanticen la transparencia, la información clara y canales reales de participación del alumnado y del profesorado ante cualquier cambio académico o institucional referente al futuro de la Escuela de Turismo. También plantea que se elabore un plan académico que concrete las necesidades de la institución, que se disponga de una estructura académica estable, que se defina un patronato con funciones efectivas reales y que se impulse una estrategia de investigación vinculada al turismo sostenible, la innovación turística y la realidad económica y social de Ibiza.

"Después de años de falta de gestión y planificación por parte del Consell de Ibiza, con pérdida de alumnado, problemas de relevo del profesorado doctor y advertencias académicas que no se afrontaron a tiempo, la UIB ha tenido que asumir el grado de Turismo para asegurar su continuidad", ha explicado el diputado socialista.

Ante la situación actual, Pitaluga ha añadido: "Lo que queremos es garantizar que este cambio se haga como toca: con presencialidad, información clara al alumnado, participación del profesorado, un plan académico sólido, impulso a la investigación, un patronato con funciones reales y, por supuesto, arraigo en la isla".

Para Pitaluga, "Ibiza necesita conocimiento, talento local y capacidad para decidir su futuro turístico. La Escuela de Turismo no puede acabar siendo una simple extensión de la UIB gestionada desde fuera de nuestra isla".