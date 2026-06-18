Ibiza celebrará este otoño la primera beatificación en Baleares con 20 sacerdotes asesinados en la Guerra Civil

"El papa León XIV ha aprobado la beatificación de 20 sacerdotes de nuestra diócesis de Ibiza y Formentera", anuncia el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, este martes en rueda de prensa: "Para nosotros es motivo de una inmensa alegría". El obispo, junto con el "jefe" de la investigación, el sacerdote José Martínez, que ha hecho "una gran labor de coordinación, recopilación, búsqueda y todo salga adelante", anuncia que tras iniciar esta tarea en 2008, finalmente hay una fecha aproximada de beatificación. Y que será "la primera beatificación que se dará en las Islas Baleares, todas las demás se han hecho en Roma", asegura Ribas. Los 20 sacerdotes ibicencos fueron asesinados al inicio de la Guerra Civil.

"La fecha aún se tiene que verificar, nos tienen que confirmar desde la Secretaría de Estado, pero la beatificación posiblemente será en otoño, antes de que acabe el año 2026", confirma Ribas. Para la beatificación planean abrir para sufragar dos pinturas: "El coste rondará los 14.000 euros, más o menos, e incluirá a todos estos primeros mártires beatificados", aclara Ribas. "He decretado que el día de Sant Joan, la Solemnidad de Sant Joan Baptista, se haga repicar todas las campanas de las iglesias de las islas de la diócesis de Ibiza y Formentera", comenta Ribas: "También, que antes del día 4 de julio se celebre en cada una de las parroquias una misa de acción de gracias para la beatificación de estos 20 sirvientes de Dios".

"Es un proceso muy largo que inició el día 23 de noviembre del 2008", recuerda Ribas: "Es un trabajo muy meticuloso, que se ha tenido que hacer con mucho cuidado. Son muchos los testimonios que se han pedido para demostrar que ellos únicamente murieron por cuestiones de Fe, por un odio a la Fe y que seguramente si hubieran renegado de la Fe que profesaban, pues no hubiesen muerto, pero la mantuvieron en medio del sufrimiento".

Quiénes son los 20 mártires

Juan Torres Torres, Antonio Tur Costa, Antonio Roig Guasch, José Tur Bennassar, Miguel Planells Tur, José Ramón Escandell, Joaquín Cirer Sala, José Riera Bonet, Antonio Cardona Vingut, José Torres Torres, Mariano Roig Marí, José Ferrer Guasch, Antonio Marí Torres, Ignacio Serra Riera, Antonio Ramón Orvay, Mariano Escandell Roig, Miguel Riera Bonet, Andrés Tur Tur, José Tur Ferrer y José Serra Ribas son los nombres de los 20 sacerdotes mártires. "La Iglesia desde sus inicios ha reconocido siempre a aquellos que han vivido la fe de una manera heroica, a los mártires", afirma Ribas: "Estos 20 son los primeros que hemos reconocido. Para nosotros son predecesores, un ejemplo y un modelo de vida cristiana".

"Juan Torres Torres es el sacerdote principal de la causa", afirma Ribas: "Era el rector de la parroquia del Pilar de Formentera, hacía solo 63 días desde que había sido ordenado sacerdote", cuando fue asesinado. "Muchos de ellos eran muy jóvenes", sostiene, mencionando que algunos como Torres apenas tenían 24 años. "José Serra Ribas también era muy joven, de solo 25 años". El más mayor, José Tur Bennassar, tenía 77 años.

"Quiero agradecer a los grandes promotores de esta causa: primero, a mi predecesor, don Vicente Juan Segura, que desde un principio ha tenido un gran interés en que esto salga adelante", enumera Ribas: "Y sobre todo, también, a los sacerdotes don Joan Torres Tur, don Lucas Ramón Torres, cuyo padre murió con Juan Torres Torres, aunque no estaba dentro de la causa de beatificación, asesinaron a ambos en el mar", sostiene Ribas.

Sus historias

"No tenemos los restos ni del padre de Don Lucas ni de Juan Torres Torres porque fueron tirados al mar", lamenta Ribas: "En Ibiza, el primero que fue asesinado es el cura de Sant Carlos", recuerda el obispo: "La columna de Bayo desembarca en es Pou des Lleó, se dirige a Sant Carles y allí asaltan la Iglesia, donde asesinan al párroco y a su padre. Al día siguiente encontraron a su hermano en Santa Eulària y también lo asesinaron".

"El párroco de Sant Francesc fue asesinado en sa Carrossa: lo trajeron a Ibiza, lo subieron al Castillo y en sa Carrossa le pidieron que renunciase a la Fe, que renegase de Dios y blasfemase. Él gritó 'Viva Cristo Rey y allí mismo le mataron", asegura Ribas: "Al resto de los sacerdotes los mataron en el Castillo el día 13 de septiembre de 1936".

"Quiero recordar especialmente al que fue el párroco de Sant Mateu, José Juan Ferrer de 27 años: le dijeron que fuera a su parroquia, porque en ese momento estaba en Santa Gertrudis. Estuvo oficiando un bautizo y lo quisieron ocultar en una casa, pero él estuvo todo el día insistiendo en salir, porque no quería poner en peligro a la gente que le protegía. No había estado mezclado en nada de política, por lo que se fue a entregar", cuenta Ribas: "Lo mataron en cuanto pudieron".

"Se ha informado a todos los familiares que se ha podido, porque para ellos es una gran noticia, especialmente para la familia de don Juan Torres, sus sobrinas que lo estaban esperando con mucha ilusión", asegura el obispo. "La sobrina es con la que más contacto había, aunque vive en Valencia y diría que fue su hermana que dio su testimonio de él. Ella murió con 70 y algo años, por lo que aún tuvimos la suerte de conocerla y conservaba los cálices que usaron en una primera Misa. Esos serán los cálices que usaremos en la celebración de la beatificación", finaliza Ribas sobre el acto.