Detenido por tráfico de drogas y conducir un coche robado en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a un hombre de 35 años como presunto autor de los delitos de falsedad documental y tráfico de drogas. Según ha informado la Guardia Civil, el arrestado circulaba con un vehículo que llevaba matrículas falsas y figuraba como robado en Reino Unido.

La actuación tuvo lugar el pasado sábado 13 de junio, durante un punto de verificación establecido por agentes de la compañía de Ibiza en una de las salidas de Sant Antoni. De acuerdo con la información facilitada, los olicías dieron el alto a un vehículo con matrícula británica y detectaron irregularidades durante la inspección.

La Guardia Civil ha explicado que el número de bastidor no coincidía con el código de identificación troquelado en el chasis. Tras las comprobaciones oportunas, los agentes han confirmado que el vehículo constaba como sustraído en Reino Unido y mantenía en vigor una orden internacional de búsqueda emitida por Interpol.

Perro del servicio de Cinológico de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Drogas escondidas en el coche

Ante estos indicios, los agentes han ampliado la inspección con el apoyo de un perro del servicio Cinológico especializado en la detección de drogas. Durante el operativo han localizado un doble fondo en la zona de la calefacción trasera del coche, en el que se encontraban diversas sustancias estupefacientes preparadas para su transporte clandestino.

La Guardia Civil ha indicado que, tras la incautación de la droga y del vehículo, el conductor, de nacionalidad británica, ha pasado a disposición judicial el 14 de junio. La autoridad judicial ha acordado su libertad provisional mientras espera la celebración del juicio.

La comandancia también ha recordado que este caso constituye la segunda detención de características similares registrada en la isla en apenas un mes. Según la Guardia Civil, el pasado 13 de mayo otro ciudadano británico, de 26 años, fue detenido después de intentar huir de un control. Los agentes comprobaron entonces que el vehículo presentaba el número de bastidor manipulado y también figuraba como robado. En ese caso, se le atribuyen presuntos delitos de desobediencia, conducción temeraria y falsedad documental.