Daniel Roig asume la jefatura de Protección Civil de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado a Daniel Roig Campos como nuevo jefe de Protección Civil del municipio, después de que la asamblea de la agrupación lo eligiera para el cargo el pasado 31 de mayo, según ha informado el Consistorio.

Roig mantiene una vinculación con la asociación desde 2009 y afronta esta nueva etapa con el objetivo de reforzar la agrupación. Entre sus prioridades figuran la incorporación de nuevos voluntarios, una mayor profesionalización del servicio y el impulso de la formación específica para responder a emergencias como las danas o los incendios forestales.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el nuevo responsable también trabajará para mejorar la dotación de equipamiento y avanzar en la implantación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), una de las principales herramientas de planificación y respuesta ante situaciones de riesgo.

Durante su presentación, Roig agradeció la labor de su predecesora, Yolanda Ibáñez, y destacó su compromiso, dedicación y constancia al frente de la agrupación. Asimismo, reconoció el trabajo que desarrolló para consolidar y fortalecer el servicio durante los últimos años.