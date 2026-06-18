"Más propaganda que resultados": el crítico balance del PSOE sobre los tres años de Rafael Triguero en Ibiza

El PSOE de Ibiza considera que los tres años de gobierno de Rafael Triguero al frente del Ayuntamiento de Ibiza han dejado una ciudad "con más propaganda que resultados", sin soluciones para la vivienda, con los servicios públicos "cada vez más deteriorados" y con un alcalde "enfrentado a sus vecinos".

Ante el balance presentado por el PP de Triguero con motivo de los tres años de gobierno en el Ayuntamiento de Ibiza, el PSOE sostiene que el equipo de gobierno "tiene muy poco de lo que presumir y mucho que explicar a la ciudadanía". Los socialistas afirman que los principales problemas de la ciudad siguen sin resolverse y citan, entre ellos, el acceso a la vivienda, la limpieza, los retrasos en obras y proyectos que, según el grupo municipal, no se han ejecutado.

La concejala socialista Carmen Boned afirma que "Triguero está desacreditado como alcalde para hablar de limpieza y de vivienda, pero también de los grandes fracasos de los proyectos de la E10 y el Mercat Nou". Según Boned, "es un alcalde obsesionado con su imagen pública, pero la ciudadanía ya lo conoce". La edil sostiene que "ha estado obsesionado en destrozar los proyectos de ciudad que encontró en 2023, como el miniestadio que se había proyectado, Sa Peixateria como supermercado, el pabellón polideportivo consensuado con todos los clubes y los carriles bici".

Boned añade que Triguero "es el único alcalde que ha hecho cero metros de carriles bici en su legislatura por iniciativa de su gobierno" y asegura que "de hecho, los ha eliminado". La concejala socialista afirma también que "es un mentiroso compulsivo, no tiene proyecto de ciudad, improvisa constantemente y compromete seriamente el futuro de Ibiza". "A todo esto hay que añadir que está desacreditado por su propio partido, que no le ha dado apoyo público en el escándalo de la compra de su piso en can Misses", señala Boned.

La crisis de vivienda como el "fracaso del mandato"

El PSOE sitúa el acceso a la vivienda como "el gran fracaso del mandato". Según el grupo socialista, mientras el alcalde "presume de gestión", las personas trabajadoras, la gente joven y las familias continúan "expulsadas del mercado residencial por unos precios imposibles". El partido sostiene que la emergencia residencial se ha agravado hasta el punto de que cada temporada "centenares de personas se ven obligadas a vivir en caravanas, asentamientos o alojamientos precarios por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna".

Los socialistas afirman que Triguero no ha querido topar los precios del alquiler, no ha hecho ninguna promoción de vivienda y ha eliminado de los presupuestos municipales las ayudas al alquiler. Según el PSOE, su gestión "se resume en promesas, anuncios y titulares", pero "sin dar soluciones reales" a quienes viven este problema, además de "apropiarse de las iniciativas de otras administraciones, como el Gobierno central, y de proyectos de la pasada legislatura para inflar su propaganda".

El PSOE critica que Triguero afirmara que "el problema de la vivienda se soluciona construyendo más" y considera que esta frase supone "un reduccionismo alarmante" de este problema social. El grupo municipal sostiene que el alcalde no aplica herramientas que tiene a su alcance y que sigue "el modelo a todas luces fracasado de su partido: construir, construir y construir entregando la llave de los desarrollos a las constructoras, no al sector público".

El comunicado socialista considera "especialmente grave" que, mientras miles de ciudadanos no pueden acceder a una vivienda, "la única imagen que deja Triguero" sea la relacionada con el cambio de uso de su nuevo piso en beneficio propio y "aprovechándose de una ley aprobada por su propio partido para la gente más necesitada de una vivienda". El PSOE sostiene que esta operación "incrementa su patrimonio personal aprovechando cambios normativos" y "plantea serias dudas éticas", además de evidenciar, según los socialistas, "una preocupante desconexión entre sus prioridades y las de la ciudadanía".

El PSOE sostiene que el PP gobierna "de espaldas a los barrios"

El Grupo Municipal Socialista afirma que estos tres años de gobierno se han caracterizado por “la creciente confrontación entre el autoritarismo de Triguero y el vecindario de diferentes barrios de la ciudad". El PSOE cita la oposición de las asociaciones de vecinos y comerciantes de la Marina al cambio de dirección que, según asegura, Triguero decidió sin consenso con el proyecto de Sa Peixateria, "dejando los barrios del casco histórico sin posibilidad de un espacio realmente útil". También menciona el caso del vecindario de Sa Real, que considera "el ejemplo más evidente", y la situación actual con el vecindario de sa Colomina.

Según los socialistas, Triguero ha tenido que modificar sus planes después de las contestaciones vecinales. El PSOE sostiene que, "lejos de fomentar la participación y el consenso", el alcalde gobierna "de espaldas a los barrios", genera "conflictos constantes" y ha provocado que el vecindario haya tenido que salir a la calle "para que se les escuche". Para el grupo municipal, el problema de Triguero y de su equipo de gobierno es que "son incapaces de dialogar antes de imponer sus decisiones".

El PSOE señala la gestión de las obras públicas como otro de los "grandes fracasos del mandato". El partido afirma que el Mercat Vell "se ha convertido en el símbolo de la improvisación y la mala planificación del gobierno de Triguero", con "retrasos continuos", molestias para comerciantes y residentes y una “evidente incapacidad” para cumplir compromisos con comercios, vecindario y paradistas.

El comunicado socialista sostiene que sa Peixateria, donde, según afirma, la ciudadanía y los comerciantes querían un supermercado, "se ha convertido en una sala polivalente que nadie había pedido". A ello suma "una larga lista de proyectos anunciados con grandes titulares" y ejes principales de sus promesas electorales, como la eliminación de la tasa de basuras, que según el PSOE siguen sin hacerse, junto a las obras del Mercat Nou, la reforma de la E10, la de la avenida de España "y un largo etcétera". Para los socialistas, este balance demuestra "su nula capacidad de gestión" y que el equipo de gobierno está "más preocupado en presentar proyectos para hacerse autobombo que en ejecutarlos".

"El autobombo como única respuesta"

El PSOE denuncia también un "evidente deterioro de la limpieza urbana". Según el grupo municipal, las quejas por el estado de las calles, solares, plazas y contenedores "se han multiplicado durante estos años". Los socialistas sostienen que "casi toda la ciudadanía comparte la sensación creciente de abandono", que contrasta con la "imagen idílica" que, según afirman, Triguero intenta proyectar en sus vídeos "pagados con los impuestos de todas y todos".

El PSOE afirma que, si hay un ámbito en el que Triguero "sí ha batido récords" durante estos tres años, es el de la propaganda institucional. Según los socialistas, las redes sociales municipales, las campañas y la continua exposición pública del alcalde han convertido los canales institucionales de comunicación del Ayuntamiento en "una plataforma permanente de promoción política financiada con recursos públicos".

El grupo municipal sostiene que "nunca se habían visto tantos vídeos, fotografías y campañas de limpieza de imagen" para intentar construir "un relato de éxito" que, según el PSOE, no se corresponde con la realidad que viven los ciudadanos y ciudadanas de Ibiza. Los socialistas añaden que, mientras Triguero invierte "sueldos públicos" en vender una ciudad idealizada al servicio de su imagen, el vecindario continúa esperando soluciones para los problemas que afectan a su día a día.

El PSOE concluye que el balance de los tres años de gobierno de Triguero es "desastroso". Según el grupo municipal, "lejos de resolver la emergencia habitacional, Triguero la ha dejado cronificarse; lejos de construir consensos, ha generado conflictos vecinales; lejos de ejecutar proyectos, acumula incumplimientos, y lejos de mejorar los servicios públicos, los está desmantelando". Los socialistas sostienen que Triguero "se ha instalado permanentemente en el autobombo como única respuesta de una gestión desastrosa, mientras los problemas de la ciudad siguen sin respuesta".