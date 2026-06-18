Las cosas gratis que hacer en Ibiza que “nadie te cuenta”

Ibiza no solo se vive en grandes discotecas, beach clubs exclusivos o planes de lujo. También hay formas de disfrutar de la isla sin gastar dinero, aunque muchas de ellas no aparecen en las guías turísticas habituales. Así lo ha contado el creador de contenido Mariano Madrid en un vídeo en redes sociales, donde repasa algunas de esas experiencias gratuitas que, según él, permiten descubrir otra cara del ocio ibicenco.

En su publicación, Mariano Madrid habla de “cosas gratis que hacer en Ibiza que nadie te cuenta” y menciona varios planes relacionados con la música, las fiestas y el ambiente nocturno de la isla.

Uno de los puntos que destaca son las fiestas que se organizan en un conocido chiringuito de la zona de Sant Josep, un lugar que, según explica, reúne buen ambiente y música sin necesidad de pagar entrada.

También se refiere a las llamadas ‘villa afterpartys’, fiestas privadas en villas que no están abiertas al público general, pero a las que, asegura, se puede acceder si se tienen “los contactos correctos”. “Te lo pasas wow”, afirma el creador de contenido en el vídeo.

Otro de los planes que menciona son los eventos gratuitos en el puerto de Ibiza. Según Mariano Madrid, en ocasiones locales como Chinois organizan acciones o sesiones sin coste en esta zona de la ciudad.

Además, recuerda que septiembre suele ser uno de los meses clave para este tipo de citas musicales. Entre los eventos señalados, menciona la actuación de Solomun en el puerto, una de las propuestas que más expectación genera entre residentes y visitantes. También apunta que al inicio de la temporada suelen celebrarse otros eventos gratuitos similares.

Eso sí, muchas de estas propuestas dependen de la temporada, de la programación de cada local y de la disponibilidad de acceso, especialmente en el caso de fiestas privadas o eventos puntuales. Por eso, conviene consultar siempre la información actualizada antes de acudir.

Además de los planes relacionados con la música y el ocio nocturno, Ibiza también ofrece opciones gratuitas para quienes buscan una experiencia más cultural o tranquila. Entre ellas, pasear por Dalt Vila, recorrer sus calles empedradas, subir hasta la zona del castillo para disfrutar de las vistas o visitar alguno de los museos y espacios culturales de la ciudad.

Estos planes permiten descubrir otra Ibiza, más patrimonial y accesible, que también forma parte del atractivo de la isla y que no requiere pagar entrada para disfrutarla.