"Si Balansat baila, es gracias a Toni d'en Planes", el sentido homenaje de la colla de Sant Miquel a su fundador, recientemente fallecido

"Si Balansat balla, és gràcies a n'en Toni d'en Planes". Con este mensaje concluye el emotivo homenaje que la colla de Balansat ha rendido a quien fue su fundador, Antoni Planells, recientemente fallecido. Un mensaje publicado en redes junto a una fotografía de Planes sonando con dos flaütes a la vez, una de sus señas de identidad, y que ha compartido también una de sus hijas, la actriz Tita Planells.

"Con el corazón encogido por todas las emociones vividas durante estos últimos días, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por todas las muestars de afecto, cariño, respeto y apoyo que hemos recibido frente a la marcha de nuestro maestro y fundador, Toni d'en Planes", comienza el mensaje, en el que reconocen que han sido "días difíciles" pero que también les han servido "para comprobar cómo de profunda es la huella que dejó Toni en las vidas de tantas personas". "Cada palabra, cada recuerdo compartido y cada gesto de cariño han sido un consuelo inmenso para su familia y para toda la Colla de Balansat", continúa la publicación.

"Despedirse de una persona tan especial, tan carismática y tan querida nunca es fácil. Pero también sabemos que hay personas que nunca se van del todo porque dejan un legado que sigue vivo dentro del corazón de todos aquellos que tuvieron la suerle de conocerles", afirman antes de asegurar que están convencidos de que "la memoria d'en Toni continuará bien viva mientras haya una flaüta y un tambor sonando, mientras el repicar de las castanyoles marque el compás de una ballada, mientras haya una balladora que haga su rodada y un ballador que regale una camallada".

"Continuará vivo en cada al·lot o al·lota que aprenda a querer nuestras tradiciones, en cada sonador, en cada cantador y en cada persona que trabaje para que la cultura popular de Ibiza continúe transmitiéndose de generación en generación", señalan las últimas palabras del sentido homenaje, encabezado por un enorme "gràcies, Toni d'en Planes".