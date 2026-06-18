"Todos los centros de salud nuevos tendrán sala de Radiología": Manuela García, consellera de salud, en su visita a Ibiza

"Que un paciente pueda hacerse una radiografía en su propio centro de salud y no tenga que desplazarse al Hospital Can Misses es una manera de acercar la sanidad a los ciudadanos", explica la consellera de Salud, Manuela García, durante su visita al centro de salud de Sant Antoni la mañana del jueves. La nueva sala de Radiología del centro de salud, en marcha desde abril de 2025, ha realizado ya más de 6.200 radiografías y atendido a unos 4.600 usuarios. La cifra supera en alrededor de 2.000 pruebas el objetivo marcado inicialmente y confirma, según el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el impacto de esta prestación en la Atención Primaria del municipio.

García visita las instalaciones acompañada por el gerente del Área de Salud, Eduardo Escudero, y por el equipo directivo, coincidiendo con el primer aniversario del servicio. La consellera destaca que la sala refuerza la capacidad diagnóstica del centro y evita traslados innecesarios a Vila. "Los ciudadanos no tienen por qué desplazarse al hospital, sino que se pueden hacer las radiografías aquí", remarca.

Diagnóstico sin tener que trasladarse

La radiología se convierte en una herramienta especialmente útil en un centro que cuenta con Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). García pone un ejemplo cotidiano: "un paciente que llega con una lesión en un brazo". "El equipo puede ayudar en un momento determinado a saber si hay que enviarlo o no al hospital", señala. Esa decisión evita derivaciones innecesarias, reduce la presión sobre las urgencias hospitalarias y permite resolver antes los casos que sí pueden atenderse en el propio centro.

La sala no solo atiende radiología urgente, sino también pruebas programadas. El equipo permite realizar estudios de columna, tórax, caderas comparadas y otras exploraciones incluidas en la cartera de servicios de radiodiagnóstico. "Está dando a toda la población una respuesta inmediata", afirma García, que insiste en la importancia de que los usuarios puedan acudir a su propio centro de salud para estas pruebas.

La consellera recurre a otro caso frecuente en Atención Primaria para explicar la capacidad de resolución del nuevo servicio. "Si vienes a un médico de familia porque estás constipado, te ausculta y dice: 'Aquí puede haber una neumonía', puedes bajar directamente, hacerte la radiografía y tener el diagnóstico en cinco segundos", explica. Para García, esa inmediatez evita "sobrecargar el área de Urgencias".

El aparato instalado en Sant Antoni es un Fujifilm FDR Smart X de radiología general sincronizada, con suspensión de techo, que supone una inversión de 232.320 euros, IVA incluido. El servicio permite, además, liberar actividad programada del servicio de Radiodiagnóstico por Imagen del Hospital Can Misses y da más autonomía a los médicos de familia y al SUAP.

"Todos los centros de salud nuevos que tenemos proyectados van a incorporar sala de Radiología", resume la consellera y defiende que disponer de estas unidades en Atención Primaria es "importantísimo" para ofrecer "una atención más rápida". Además, la visita sirve también para poner en valor la inversión tecnológica realizada en el Área de Salud de Ibiza y Formentera durante esta legislatura, que supera los 6,6 millones de euros. Por otro lado, García, afirma que esta renovación abre "la puerta al futuro" gracias a los nuevos avances y a las posibilidades de la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

Diez años de acompañamiento oncológico

La visita, además, tiene una segunda parada: la renovación del convenio de colaboración entre el Área de Salud y la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac). El acuerdo, vigente desde 2016, cumple diez años de trabajo conjunto en la atención a pacientes oncológicos y a sus familias. "Llevamos ya diez años de colaboración con el hospital y para Apaac es un tema muy importante", explica la presidenta de la asociación, Maribel Martínez, tras la firma del convenio. La entidad trabaja en el Hospital Can Misses con una psicooncóloga, una trabajadora social y una coordinadora de voluntariado y campañas de prevención. Ese contacto directo, señala Martínez, permite "estar directamente con el paciente en el propio hospital" y mejorar la respuesta a sus necesidades.

Martínez explica que la renovación mantiene el mismo marco de colaboración. "Prácticamente es lo mismo", apunta y subraya que durante estos años ambas partes trabajan con fluidez: "Nunca hemos tenido ningún problema, todo lo contrario". La presidenta de Apaac destaca que "si surge cualquier dificultad, la asociación sabe que puede acudir a la gerencia para resolverla".

"Mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los familiares" señala Martinez como objetivo principal de la asociación. En la misma línea, García coincide en esa lectura y reivindica el papel de las asociaciones de pacientes en el sistema sanitario. "Las asociaciones de pacientes llegan donde la sanidad no puede", señala. La consellera destaca que entidades como Apaac acompañan en el domicilio, detectan necesidades sociales y conocen a la persona "más allá de lo que es la enfermedad".

El convenio permite coordinar el trabajo de la asociación con la Unidad de Cuidados Paliativos del Área de Salud. Apaac participa en la detección de pacientes que necesitan apoyo urgente, realiza entrevistas o visitas domiciliarias, valora necesidades sociales y conecta a las familias con los recursos municipales disponibles. "Lo asistencial ya está cubierto; lo que hay que valorar es todo su aspecto biopsicosocial", explica García. Por último, Martínez expresa su deseo de seguir "colaborando y apoyando en todo lo que sea necesario en el área de oncología del Hospital Can Misses" y la consellera, por su parte, asegura que la voluntad de Salud es "no solo seguir colaborando, sino aumentar esa colaboración".