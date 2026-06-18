Asfaltados, aparcamientos y gradas, proyectos pendientes para Sant Antoni

“Queremos empezar en breve y acabar las obras de las gradas del campo de fútbol municipal de Sant Antoni y las del pabellón del IES Quartó de Portmany, que lleva muchos años con falta de mantenimiento”. Para el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, estas son solo algunas de las prioridades que el Ayuntamiento prevé poner en marcha y finalizar en materia de obra pública durante este último año de mandato.

Otra de las asignaturas pendientes para el Consistorio es la zona de aparcamiento de Sant Rafel, ubicada a pocos metros de la iglesia del pueblo. En este sentido, Serra recuerda: “Ahora que ya tenemos el proyecto acabado, esperamos la contratación en breve, que la licitación salga este año y tener la obra acabada para el final de esta legislatura [2027]”.

El alcalde apunta que “el reasfaltado de prácticamente todas las calles de los barrios de ses Païsses y Can Bonet y de alguna área puntual del núcleo urbano de Sant Antoni es otro de los proyectos importantes del Consistorio” de cara al último año de legislatura. En este sentido, Serra recuerda que el proyecto tiene “una inversión de unos cinco millones de euros”.

A estas actuaciones se suma el proyecto del parque infantil de ses Païsses. “Será el parque infantil más grande de la isla y es un proyecto completamente nuevo, que rondará los 3,5 millones de euros”.

Además, Serra subraya que estos tres años han estado marcados por “la inversión y la ejecución de proyectos que responden a las necesidades del municipio”, y destaca que el objetivo para el último año de legislatura será finalizar los proyectos ya iniciados y continuar impulsando nuevas actuaciones que permitan seguir transformando el municipio.

Ese balance de gestión también incluye actuaciones en otros ámbitos, como la educación y la planificación urbanística. En materia educativa, el Ayuntamiento destaca la apertura de la nueva escoleta de Sant Rafel, que amplía la oferta educativa del municipio con 67 plazas para niños y niñas de entre 0 y 3 años.

En el ámbito urbanístico, uno de los proyectos que el equipo de gobierno destaca en este tramo final de legislatura es el Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento que marcará el futuro desarrollo de Sant Antoni y que busca adaptar el municipio a sus necesidades actuales y a la normativa vigente.

El texto prevé, entre otras actuaciones, la construcción de más de mil viviendas asequibles, la reserva de 590.792 metros cuadrados de zonas verdes —por encima de los mínimos legales exigidos— y la creación de más de 1.700 nuevas plazas de aparcamiento público.

"Las calles ahora tienen mucha más vida"

Durante la comparecencia, la máxima autoridad del municipio se muestra satisfecho con los resultados de las actuaciones para tratar de variar el tipo de turismo en Sant Antoni: "Hasta ahora era una zona conocida principalmente por el ocio nocturno y hemos buscado cambiarlo dinamizándolo por otro de más diurno, familiar y amigable, con una serie de actuaciones e inversiones. Gracias a ellas, se están viendo sus efectos, ya que ahora pasean muchas más familias por las calles, que tienen mucha más vida".

Así, Serra defiende que estas actuaciones reflejan la hoja de ruta del Ayuntamiento para el último año de legislatura, centrada en culminar proyectos pendientes y avanzar en la transformación del municipio.