Ginetas en los bosques del norte de Ibiza: las espectaculares imágenes captadas por alumnos de Can Marines

Los alumnos del ciclo formativo de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural de Can Marines han llevado a cabo durante este curso escolar un proyecto de fototrampeo de carnívoros en las zonas boscosas del norte de Ibiza que ha permitido registrar numerosas imágenes de la gineta 'Genetta isabelae', una subespecie endémica de la isla.

Las fototrampas instaladas por los estudiantes han captado abundantes imágenes de esta gineta, un hecho que, según Can Marines, denota una población abundante y en un estado de conservación óptimo de esta subespecie carnívora endémica de Ibiza. El proyecto, según sostienen, aporta datos de relevancia para la biodiversidad local y muestra el enfoque práctico de los estudios del centro, en los que el entorno natural de Ibiza se convierte, según el comunicado, en "la mejor aula posible".

Pilar Escandell, cap d'estudis adjunta de Can Marines y profesora del Grado medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural señala que las imágenes de las fototrampas no se ven "muy nítidas", pero matiza que se debe a que están hechas sin flash "para no interferir en el comportamiento del animal".

Oferta formativa de Can Marines

Can Marines aprovecha este proyecto práctico del departamento de Agraria para difundir su oferta formativa en sectores estratégicos como el agrario, el marítimo-pesquero y el mantenimiento de embarcaciones. El centro público recuerda que se encuentra en pleno periodo de difusión de su oferta para el próximo curso escolar y que el plazo de admisión para el curso 2026-2027 se establece entre el 16 y el 30 de junio.

En la familia Agraria, el centro imparte el Grado Medio de Técnico en Aprovechamiento y conservación del medio natural, el Grado Superior de Técnico superior en Paisajismo y medio rural, el Certificado Profesional de Nivel 2 de Elaboración de composiciones florales y técnicas de venta en establecimientos de floristería y el Grado B de Implantación de cultivos ecológicos, Nivel 2.

El centro de estudios afirma además que consolida su liderazgo en la formación agraria en Ibiza mediante dos itinerarios que miran hacia la tierra con una visión práctica y comprometida con la conservación del entorno. Por un lado, se imparte el Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, en el que el alumnado recibe formación en gestión del medio natural y forestal sostenible y prevención de incendios, con competencias clave para mantener las masas boscosas limpias, seguras y resilientes ante la emergencia climática. Según el centro, esta inmersión directa en los espacios naturales de la isla permite conocer la biodiversidad local e impulsa la creación de proyectos de conservación como el fototrampeo de la gineta de Ibiza. En este ciclo, el aprendizaje del seguimiento de fauna se integra con el dominio de la maquinaria y las técnicas de silvicultura.

Por otro lado, el Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural se enfoca en la dirección técnica y el diseño del territorio, y el centro lo presenta como "motor del sector primario". Este ciclo, según la nota, apuesta por la agricultura ecológica y forma profesionales capaces de liderar explotaciones sostenibles que garanticen el relevo generacional y la soberanía alimentaria de Ibiza bajo criterios de rentabilidad y respeto ambiental.

En la familia maritimopesquera, la oferta incluye el Grado Medio de Técnico en Navegación y pesca de litoral, el Grado Superior de Técnico superior en Transporte marítimo y pesca de altura, el Grado B de Maniobra y propulsión y el Grado B de Seguridad y primeros auxilios en barcos de pesca.

La familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos ofrece el Grado Medio de Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo, en modalidad Dual Intensiva.

Para más información sobre los periodos de inscripción, requisitos de acceso y detalles de los planes de estudio, las personas interesadas pueden visitar la secretaría del centro o su página web oficial cifpcanmarines.es.