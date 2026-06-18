La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera cobra parte de la deuda del Consell

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) confirma avances en la situación económica del servicio de centro de día tras los últimos pagos del Consell de Ibiza, aunque mantiene la preocupación por el Servicio de Atención Integral y Promoción de la Autonomía Personal (Saipap) y la falta de estabilidad en su financiación.

Han pasado diez días desde que Aemif comunicó una situación que la entidad calificó como "límite" por la deuda acumulada del Consell de Ibiza, cercana a los 200.000 euros, vinculada al centro de día concertado desde 2020.

Desde ese aviso, la institución ha abonado 100.272 euros, cifra que supera la mitad del importe pendiente. También ha contactado con Aemif y ha trasladado un mensaje de tranquilidad. Además, ha confirmado la previsión de firma "en breve" del nuevo concierto.

El Consell atribuye el retraso de la renovación a la falta de personal y a distintas trabas administrativas. La actualización del acuerdo permitirá ampliar plazas y reducir la lista de espera, que afecta a siete personas.

El Saipap mantiene la incertidumbre en su financiación

El Saipap atiende a 110 personas con discapacidad física de origen neurológico y a sus familias. El equipo ofrece sesiones individuales y grupales de logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología, psicología y trabajo social.

Aemif sostiene este servicio mediante subvenciones del Govern balear, el Consell de Ibiza, ayuntamientos de la isla y entidades privadas. La entidad mantiene el programa con la previsión de una futura concertación.

El gerente de Aemif, Ismael Vargas, afirma: "No podemos depender de subvenciones que generan incertidumbre cada año. Este servicio necesita una concertación estable con garantías. Reclamamos los derechos básicos de las personas con discapacidad física". Y añade: "Agradecemos la voluntad del Consell y de la consellera Carolina Escandell, pero pedimos más agilidad administrativa. Hablamos de personas que necesitan atención diaria. Cada día sin estabilidad supone una pérdida para muchas familias".

Trayectoria de Aemif

Aemif nació en 1997 e inauguró su primer centro de neurorrehabilitación en 2007. Desde entonces, la entidad amplió su atención a personas con esclerosis múltiple, ELA, párkinson, daño cerebral adquirido y lesión medular.

El Ministerio del Interior declaró a Aemif de Utilidad Pública en 2011. En 2023, la entidad inauguró su nuevo Centro de Neurorrehabilitación en la calle Mallorca nº3 de Ibiza. En la actualidad, atiende a 155 personas y a sus familias. Además, 29 personas permanecen en lista de espera para acceder a terapias de logopedia, fisioterapia, neuropsicología y terapia ocupacional.