Una turista denuncia a un sintecho por tocarle el culo en pleno centro de Ibiza

Una turista ha denunciado a un sintecho de Ibiza al que acusa de haberle tocado el culo mientras ella paseaba tranquilamente por el centro de Ibiza.

El episodio se ha registrado a las 15.30 horas de este miércoles, cuando la joven, procedente de Dubái, caminaba junto al restaurante de comida rápida que se encuentra en la confluencia de las avenidas Ignasi Wallis e Isidoro Macabich.

El sintecho, que se encontraba sentado en el exterior del establecimiento, aprovechó el paso de la mujer para realizar el supuesto tocamiento. La joven se mostró visiblemente impactada por lo sucedido y confirmó a Diario de Ibiza que el manoseo había existido. Mientras tanto, el supuesto agresor aseguraba en voz alta que solo la había "rozado".

Denuncia policial

Casualmente, en la zona se encontraban varios efectivos de la Policía Local debido a un leve accidente de tráfico que se había producido unos minutos antes a escasos metros. Así, la joven informó rápidamente a los agentes de lo ocurrido.

Mientras uno de los policías le tomaba los datos al sintecho, conocido en el barrio de es Pratet porque suele pedir limosna a la puerta de los supermercados, otro informaba a la mujer del procedimiento a seguir y de la ubicación de la comisaría de la Policía Nacional, hacia donde se dirigió posteriormente para interponer la correspondiente denuncia. Al mismo tiempo, su supuesto agresor abandonaba el lugar en dirección opuesta y con permiso de los policías.