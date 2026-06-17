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Una tortuga sorprende a los bañistas en la playa

Una tortuga sorprende a los bañistas en la playa | FERNANDO MUÑAGORRI

Una tortuga sorprende a los bañistas en la playa | FERNANDO MUÑAGORRI

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Los bañistas en una playa de Santa Eulària vivieron una escena poco habitual este lunes, cuando una tortuga marina apareció a escasos metros de la arena durante el descanso del partido que enfrentó a España y Cabo Verde en el Mundial de fútbol.

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