Taller de hierbas ibicencas para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhémer de Ibiza

LaAsociación de Familiares de Enfermos de Alzhémer de Ibiza y Formentera ha llevado a cabo una visita a las instalaciones de la finca Can Fluxà, donde llevaron a caboun "taller de elaboración de productos artesanales". Como explican en una nota de prensa, en esta iniciativa, "concretamente nos enseñaron a seguir la receta de hierbas payesas de Juan Fluxà".

Al llegar, pudieron conocer las instalaciones de la finca, ubicada en Jesús (Santa eulària): "Paseamos juntos por sus preciosas plantaciones donde donde pudimos ver, oler, tocar y recolectar las hierbas necesarias para la elaboración de la receta", narran desde la asociación.

Esta actividad se encuadra en el Proyecto Trazando Lazos, que tiene como objetivo "crear sinergias y trazar esos 'lazos', en esta ocasión participaron algunos familiares" para sus residentes, pero también para se "voluntariado y el equipo profesional".

"Esta actividad es muy especial porque se ha realizado en un entorno natural, que además de estimular los sentidos, estimula la memoria de las personas participantes, ya que estas elaboraciones tienen también que ver también con la tradición y por tanto con la memoria", valoran desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhémer de Ibiza y Formentera.

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Fluxà Ibiza se definen en su página web como una "empresa familiar" y "destilería" que tiene como objetivo "promocionar la riqueza de los productos más tradicionales de la tierra y del mar ibicencos, como las hierbas y los licores, revestidos de modernidad para poder disfrutarlos a través de los cinco sentidos".