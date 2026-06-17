Documental
Ses Salines de Ibiza: la historia de cómo la movilización de la sociedad salvó el Parque Natural de una macrourbanización
Un documental y la segunda edición del libro 'Ses Salines, el orgullo de un pueblo', conmemora la defensa ciudadana que evitó un megaproyecto urbanístico hace cincuenta años en el principal espacio protegido de Ibiza
La sede del Institut d'Estudis Eivissencs (Vía Púnica, 29) acoge este jueves, a las 20 horas, la presentación del documental y de la segunda edición del libro 'Ses Salines, el orgullo de un pueblo'.
El acto conmemora la movilización social por la defensa del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, un espacio natural que hace cincuenta años estuvo amenazado por un proyecto urbanístico de gran escala. El plan contemplaba la construcción de una urbanización para 20.000 personas con hoteles, chalés, apartamentos, canales y puertos deportivos.
La movilización vecinal frenó aquel desarrollo y permitió la protección de toda esta zona, que acoge la industria de la sal y hoy forma parte del Parque Natural de ses Salines. La organización del acto subraya la importancia de "reconocer a quienes impulsaron aquella defensa" de un espacio protegido clave para la isla y de "trasladar su ejemplo" a las nuevas generaciones.
En la presentación intervienen Marga Torres, representante de la Asociación de Jóvenes de Ibiza, Joan Lluís Ferrer, periodista y autor del libro, y Sílvia Clapés, directora del documental.
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