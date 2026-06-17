Santa Eulària ya tiene programa para la Nit de Sant Joan: juegos, 'ball pagès', conciertos y 'foguerons'

Santa Eulària ha preparado una programación especial para celebrar Sant Joan, con actividades familiares, música, tradición, ballades y el encendido de los foguerons como principales protagonistas. Los actos centrales se celebrarán el martes 23 de junio, coincidiendo con la Nit de Sant Joan, en diferentes puntos del municipio.

En Santa Eulària, la Festa del Riu tendrá lugar en la Font d'en Lluna con actividades dirigidas especialmente al público familiar. Entre las 18.30 y las 20 horas habrá paseos en carro para los más pequeños desde la calle Marià Riquer Wallis hasta la Font d'en Lluna, mientras que de 19 a 21 horas se realizarán talleres y juegos infantiles. A las 20.30 horas está prevista una ballada popular a cargo del grupo Es Broll.

La celebración continuará en la plaza de Isidor Macabich, donde Ibiza Comedy Band actuará a las 21.30 horas. El tradicional encendido de los foguerons está previsto a las 23.30 horas.

Foguerons, música y ballades para celebrar la noche más corta del año. / Ayuntamiento de Santa Eulària

En Puig d'en Valls, los actos se concentrarán en el aparcamiento del campo de fútbol. La programación comenzará a las 19.30 horas con juegos infantiles y seguirá a las 20.15 horas con el concurso de macarrons de Sant Joan. A las 20.30 horas habrá ball pagès con la Colla de Ball Pagès des Puig d'en Valls y els Xacoters de sa Torre, antes de la actuación musical de Yacaré, prevista a las 21 horas. El encendido de los foguerons tendrá lugar a las 23 horas.

Santa Gertrudis también se sumará a la celebración con un concierto de Simple Rock, previsto a las 20.30 horas en la plaza de la Iglesia.

La programación continuará el miércoles 24 de junio, día de Sant Joan, en Sant Carles de Peralta. A las 12.30 horas se celebrará la misa de Sant Joan y, por la noche, a las 21 horas, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la plaza de la Font de Peralta.

Además, el fin de semana previo a Sant Joan, el programa cultural de verano llevará actividades familiares a Santa Gertrudis y Santa Eulària. El sábado 20 de junio, la plaza de Santa Gertrudis acogerá de 18 a 22 horas una instalación de juegos de Jugueroix y, a las 20.30 horas, el espectáculo de circo contemporáneo 'Poi', de Cia des Tro.

El domingo 21 de junio, la propuesta se trasladará al paseo de s'Alamera y a la plaza de España de Santa Eulària, con juegos de 18 a 22 horas y una nueva representación de 'Poi' a las 20.30 horas.