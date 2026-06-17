Así es el refugio de Raphael en Ibiza: una casa frente al mar en uno de los rincones más espectaculares de la isla

Hablar de Raphael es hablar de una de las voces más reconocibles de la música española. Su nombre forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones, pero detrás de este artista incansable también hay una persona que busca calma, familia y descanso lejos de los focos. A sus 83 años, y tras unos meses especialmente delicados por su estado de salud, el cantante suele refugiarse en uno de sus lugares favoritos: su casa de verano en una urbanización privada de Sant Josep.

El susto de salud que obligó a Raphael a parar

En diciembre de 2024, Raphael tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Tras las primeras pruebas, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde los médicos le diagnosticaron un linfoma cerebral con dos nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro.

El diagnóstico explicaba los síntomas neurológicos que había presentado durante la grabación de un programa de televisión. El cantante permaneció hospitalizado durante diez días y tuvo que cancelar los conciertos previstos para diciembre de ese año, además de suspender su gira por América programada para 2025.

Meses después, el artista anunció su vuelta a los escenarios desde Ibiza: "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", escribió en Instagram.

Su casa de Sant Josep, un remanso de paz junto al mar

Para recuperar fuerzas, Raphael suele volver a uno de sus lugares favoritos: su residencia en una urbanización privada de Sant Josep. La vivienda se encuentra a pie de playa y cerca de un acantilado, en un enclave rodeado de naturaleza y con vistas privilegiadas al Mediterráneo.

La casa tiene unos 230 metros cuadrados repartidos en dos plantas, además de un jardín de 500 metros cuadrados y una piscina de 35. El propio Raphael ha definido esta vivienda como un "remanso de paz", un lugar perfecto para desconectar del ritmo de los escenarios y disfrutar de tiempo en familia.

Sant Josep, playas famosas y atardeceres de postal

El refugio del cantante está en uno de los municipios más espectaculares de Ibiza. Sant Josep reúne algunas de las playas y paisajes más conocidos de la isla, desde Cala d’Hort hasta Platges de Comte, pasando por Cap des Falcó, ses Salines y es Cavallet o la torre des Savinar.

Desde la costa de este municipio se contemplan algunos de los atardeceres más famosos de Baleares, por ejemplo con el islote de es Vedrà como telón de fondo y el cielo teñido de tonos naranjas al caer el sol.