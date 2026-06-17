Gastronomía
'Ranking' de los 13 platos favoritos de la gastronomía de Ibiza: hay un ganador indiscutible
El bullit de peix se corona como el plato más popular con un 34% de las menciones, seguido por el flaó y el sofrit pagès
Los lectores de Diario de Ibiza han hablado. Se han volcado en masa a la pregunta planteada en Facebook sobre sus platos favoritos de la gastronomía típica de Ibiza. Y aunque las respuestas han sido variadas, hay un rey indiscutible: el bullit de peix. Una de cada tres personas que han contestado a la pregunta han optado por este plato de pescadores que en los últimos años se ha sofisticado cambiando las variedades tradicionales por algunas más deluxe: roja, mero, sirvia, gallo...
En el apartado dulce también hay un ganador que sobresale: el flaó. De hecho, es el segundo en el listado de los más votados, que incluye un total de trece platos del recetario tradicional.
El sofrit pagès completa el podio votado, obviamente, por los más carnívoros. Aquí están los trece más votados, ¿cuál es el tuyo?
El 'ranking' de los platos favoritos de la gastronomía de Ibiza y Formentera
1 - Bullit de peix (34%)
Gana de calle. Es el plato más repetido con diferencia y aparece muchas veces acompañado de flaó para culminar el menú.
2 - Flaó (11,9%)
El postre más citado. Muchos lectores lo colocan como remate perfecto después del bullit de peix.
3 - Sofrit pagès ( 9,52%)
Otro clásico muy presente entre los comentarios, especialmente entre quienes apuestan por la cocina más tradicional.
4 - Frita de polp (8,9%)
Casi le quita el bronce al sofrit pagès. Si se sumaran otras fritas —de calamar, sepia, cerdo “de lo que sea”— la familia de las fritas subiría aún más en el ranking.
5 - Arroz de matanzas (7,14%)
Uno de los arroces más queridos y repetidos. También aparecen muchas referencias genéricas a “todos los arroces”.
6 - Greixonera (6,54%)
El otro gran postre de la lista, solo por detrás del flaó.
7 - Arroz a banda (16%)
Es inseparable del bullit de peix, pero a algunos de los lectores les gusta tanto que.
8 - Paella (4,16%)
Aunque no siempre como plato estrictamente ibicenco, aparece bastante entre las respuestas.
9 - Salmorra (3,57%)
Un clásico con menos seguidores que el bullit, pero con lectores fieles.
10 - Cocas y cocarrois (3,57%)
Aparecen la coca de pimientos, la coca con albaricoques, los cocarrois y la coca con sobrasada.
11 - Guisat de peix (3,57%)
El arrocito que le acompaña después hace que el bullit sea el rey, pero en el listado de los preferidos también aparece el guisat de peix.
12 - Salsa de Nadal (1,78%)
Quienes tiran de recetario tradicional no pueden olvidarse de este postre tan peculiar que se sirve durante las fiestas de Navidad.
13 - Orelletes (1,19%)
Pocas menciones, pero suficientes para colarse en el ranking.
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