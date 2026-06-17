'Ranking' de los 13 platos favoritos de la gastronomía de Ibiza: hay un ganador indiscutible

Los lectores de Diario de Ibiza han hablado. Se han volcado en masa a la pregunta planteada en Facebook sobre sus platos favoritos de la gastronomía típica de Ibiza. Y aunque las respuestas han sido variadas, hay un rey indiscutible: el bullit de peix. Una de cada tres personas que han contestado a la pregunta han optado por este plato de pescadores que en los últimos años se ha sofisticado cambiando las variedades tradicionales por algunas más deluxe: roja, mero, sirvia, gallo...

En el apartado dulce también hay un ganador que sobresale: el flaó. De hecho, es el segundo en el listado de los más votados, que incluye un total de trece platos del recetario tradicional.

El sofrit pagès completa el podio votado, obviamente, por los más carnívoros. Aquí están los trece más votados, ¿cuál es el tuyo?

El 'ranking' de los platos favoritos de la gastronomía de Ibiza y Formentera

1 - Bullit de peix (34%)

Gana de calle. Es el plato más repetido con diferencia y aparece muchas veces acompañado de flaó para culminar el menú.

‘Bullit de peix’. / Vicent Marí

2 - Flaó (11,9%)

El postre más citado. Muchos lectores lo colocan como remate perfecto después del bullit de peix.

Presentación de la marca de garantía del flaó. / Juan A. Riera

3 - Sofrit pagès ( 9,52%)

Otro clásico muy presente entre los comentarios, especialmente entre quienes apuestan por la cocina más tradicional.

Una cazuela con un ‘sofrit pagès’. / S. G. CAÑIZARES

4 - Frita de polp (8,9%)

Casi le quita el bronce al sofrit pagès. Si se sumaran otras fritas —de calamar, sepia, cerdo “de lo que sea”— la familia de las fritas subiría aún más en el ranking.

La frita de polp es uno de los platos tradicionales más demandados por residentes y turistas / Alfredo Montero

5 - Arroz de matanzas (7,14%)

Uno de los arroces más queridos y repetidos. También aparecen muchas referencias genéricas a “todos los arroces”.

6 - Greixonera (6,54%)

El otro gran postre de la lista, solo por detrás del flaó.

‘Greixonera’ de mandarina de Eivissa. / M. T.

7 - Arroz a banda (16%)

Es inseparable del bullit de peix, pero a algunos de los lectores les gusta tanto que.

Campeonato de Arroz a Banda Creativo y Solidario en el Nàutic de Sant Antoni. / José Miguel L. Romero

8 - Paella (4,16%)

Aunque no siempre como plato estrictamente ibicenco, aparece bastante entre las respuestas.

Mira aquí todas las fotos de las paellas de es Cubells / J.A. Riera

9 - Salmorra (3,57%)

Un clásico con menos seguidores que el bullit, pero con lectores fieles.

Josean Colomar preparant salmorra. / Arxiu Personal

10 - Cocas y cocarrois (3,57%)

Aparecen la coca de pimientos, la coca con albaricoques, los cocarrois y la coca con sobrasada.

Coca de ‘pebreres’. / Marta Torres Molina

11 - Guisat de peix (3,57%)

El arrocito que le acompaña después hace que el bullit sea el rey, pero en el listado de los preferidos también aparece el guisat de peix.

‘Bullit’ y ‘guisat de peix’ en el taller de cocina de Cuaresma del instituto Sa Serra. / DI

12 - Salsa de Nadal (1,78%)

Quienes tiran de recetario tradicional no pueden olvidarse de este postre tan peculiar que se sirve durante las fiestas de Navidad.

Salsa de Nadal / M. T.

13 - Orelletes (1,19%)

Pocas menciones, pero suficientes para colarse en el ranking.