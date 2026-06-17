Elena López Bonet, portavoz del PSOE: "El PP ha convertido Ibiza en una enorme sala de fiestas"

El PSOE en el Consell de Ibiza defenderá en el próximo pleno una moción para impedir la implantación de nuevos establecimientos de ocio de gran formato en toda la isla, reforzar el cumplimiento de la normativa en los existentes y perseguir las fiestas ilegales con sanciones a los propietarios de las mansiones y a las empresas suministradoras que se lucren con estas actividades.

La iniciativa plantea medidas de ordenación territorial, de modelo turístico y de control de las actividades recreativas con el objetivo, según el PSOE, de proteger el descanso vecinal, la convivencia y la calidad de vida de la ciudadanía. La moción propone impedir nuevas discotecas, salas de fiesta, salas de baile, beach clubs y actividades asimilables en todo el territorio insular.

"La situación se le ha ido de las manos al Partido Popular"

La portavoz socialista, Elena López Bonet, ha advertido de que Ibiza vive una situación que considera "insostenible" por la creciente presión derivada del modelo turístico y de ocio actual. "El PP ha convertido Ibiza en una enorme sala de fiestas, se le ha ido de las manos", ha afirmado. Según ha explicado, "el balance de estos siete años de gobierno de Vicent Marí no puede ser peor. Ibiza ha pasado a ser una isla donde todo el día es una enorme sala de fiestas".

López Bonet ha señalado que este modelo genera impactos territoriales y sociales que, según la portavoz socialista, se traducen en saturación, incremento de la movilidad, masificación, problemas de convivencia, contaminación acústica y afectaciones directas al descanso de los residentes.

La portavoz ha considerado que "la situación se le ha ido de las manos al Partido Popular" y ha denunciado la proliferación de fiestas en viviendas, yates, playas y otros espacios que generan, según ha indicado, enormes molestias al vecindario. En este sentido, ha defendido que la isla "no necesita más espacios ni más actividades de ocio", sino garantizar que las existentes cumplen las ordenanzas y la normativa vigente.

La moción insta al Consell de Ibiza a incorporar en los instrumentos de ordenación territorial, especialmente en el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) y en la futura revisión del Plan Territorial Insular (PTI), criterios que impidan la implantación de nuevas discotecas, salas de fiesta, salas de baile, beach clubs y actividades asimilables en todo el territorio insular. También plantea trasladar a los ayuntamientos la necesidad de actualizar sus planeamientos urbanísticos con este mismo objetivo.

López Bonet ha recordado el precedente existente en el municipio de Ibiza, donde el Plan General de Ordenación Urbana ya limita la instalación de nuevas actividades de este tipo, y ha defendido que esta filosofía se extienda a toda la isla. "Si estamos hablando de limitar vehículos, de limitar cruceros, de reducir plazas turísticas o de no ampliar el aeropuerto, también debemos ser claros y contundentes con el modelo de ocio y sus consecuencias sobre los residentes", ha manifestado.

Quejas y denuncias por fiestas ilegales

Por su parte, el conseller socialista Víctor Torres ha centrado su intervención en la problemática de las fiestas ilegales y ha criticado la falta de actuación efectiva de las administraciones competentes. Torres ha recordado las declaraciones realizadas en su momento por el vicepresidente del Consell de Ibiza, Mariano Juan, asegurando que las fiestas ilegales "tendían a cero", una afirmación que, según ha dicho, contrasta con la realidad que denuncian los residentes de diferentes puntos de la isla.

"Que pregunten a los residentes de Jesús, Can Ramon, Santa Gertrudis, Cala Llonga, Sant Mateu, Sant Josep, Sant Antoni o Sant Joan si las fiestas ilegales tienden a cero o no preocupan", ha afirmado el conseller socialista. Víctor Torres ha destacado que las quejas y denuncias se repiten cada verano y que muchos vecinos se han visto obligados a presentar escritos ante los ayuntamientos y el Consell de Ibiza e incluso a impulsar recogidas de firmas ante la falta de respuesta institucional.

El conseller ha recordado que los ayuntamientos disponen de competencias, herramientas inspectoras y capacidad sancionadora para actuar ante estas situaciones, pero ha denunciado una total falta de voluntad política para aplicarlas de manera efectiva. Asimismo, ha reclamado al Consell de Ibiza una mayor coordinación entre administraciones para garantizar que las actuaciones sean efectivas y evitar que estas actividades se sigan reproduciendo año tras año.

La moción también reclama reforzar los mecanismos de inspección y coordinación institucional para actuar ante actividades que funcionan como espacios de ocio sin las autorizaciones preceptivas, incluidas las fiestas ilegales en viviendas y otros inmuebles. Además, insta al Govern balear a impulsar cambios legislativos que permitan perseguir y erradicar estas actividades, con sanciones tanto para los organizadores como para los propietarios de los inmuebles y las empresas que se lucren con su celebración.

Para el PSOE, estas medidas son "urgentes y necesarias" para avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, compatible con la sostenibilidad territorial, la convivencia ciudadana y el derecho al descanso de los residentes. Los socialistas sostienen que esta propuesta es "todo lo contrario de lo que está promoviendo el PP de Vicent Marí y de sus alcaldes y alcaldesas, tanto por acción como por omisión", y denuncian que están convirtiendo la isla en un "monocultivo de lujo, fiesta y postureo", según ha asegurado la portavoz del PSOE.